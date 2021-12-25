Ніколи не викидайте ці речі, аби не накликати на себе і житло біди і злидні

Експерти розповіли про п'ять речей, які не можна в жодному разі викидати, адже згідно з народними прикметами, можна втратити здоров'я, достаток, і накликати злидні і біди на себе, родину, власну оселю.

Хліб

Це, мабуть, найвідоміша річ, яку в жодному разі не можна викидати. Згідно з віруваннями наших пращурів, викинутий на смітник хліб може стати причиною голоду та бідності.

Якщо хліб зачерствів, згодуйте його домашнім тваринам, або ж погодуйте ним птахів.

Біблія, ікони, хрестики

Такі речі мають зберігатися в домі і передаватися з покоління в покоління. Викинуті на смітник Біблія, натільні хрестики, ікони можуть принести лихо в родину.

Старі ікони або знайдені варто віддати до храму.

Весільна фата

Цей символ вважається оберегом сімейного щастя. Така річ здавна вважається індивідуальною, її ніколи не одягали після когось і не передавали у спадок.

Позбутися фати можна лише у разі розлучення, або ж смерті одного з подружжя. В такому разі фату не викидали, а спалювали.

Годинник

Вважається, що викидаючи годинник, ви "викидаєте" свій життєвий час. Також за деякими прикметами, винесений на смітник годинник може стати причиною сварок у родині.

Аби цього уникнути, годинник варто розібрати на деталі, а вже потім викинути.

Фотографії

Розриваючи або викидаючи фото із зображенням людини, ви руйнуєте її захисну ауру. Адже фото зберігає у собі енергетику того, хто на ньому зображений.

Якщо потрібно позбутися фото, то його краще спалити.