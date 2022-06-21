Що покласти у горщик кімнатної рослини, щоб уникнути шкідників

Для квітів, які вирощуються на підвіконні, часник може стати чудовим засобом у боротьбі зі шкідниками. Щобільше, він здатний запобігати їх появі.

Окрім цього, завдяки овочу зміцнюється імунітет кімнатних рослин. Також часник допоможе швидко продезінфікувати землю в горщику.

Потрібно розрізати часточку часнику на кілька шматочків. Завдяки цьому ви можете бути впевнені, що овоч не проросте. Далі потрібно розмістити кілька частин у ґрунті.

Таку процедуру потрібно повторити за два місяці.

До того ж щоб вилікувати рослину, уражену трипсами, білокрилкою, попелицею та червцями, можна використати часниковий розчин. Для цього потрібно подрібнити 75 г часнику та залити це 10 літрами окропу. Далі необхідно накрити кришкою і залишити настоюватися на 30 хвилин. Розчин можна використовувати після його остигання.

Як позбутися від шкідників у кімнатних рослинах (freepik)

Додамо, що у боротьбі з небажаними жучками і мошками можуть допомогти шкірки від апельсинів. Потрібно подрібнити апельсинові кірки і розкласти їх на поверхні ґрунту у горщику, закопуючи деяку їх кількість всередину. Це не лише допоможе позбутися комах, але й подарує кімнаті свіжий цитрусовий аромат.

Деколи рослини опиняються у небезпеці, коли в них заводяться жучки і мошки. Але позбутися шкідливих комах, що оселилися у улюблених кімнатних квітах, не так вже й складно.