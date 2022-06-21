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Що покласти у горщик кімнатної рослини, щоб уникнути шкідників

Як позбутися від шкідників у кімнатних рослинах (pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

Багато хто знає, що часник дуже корисний для організму людини. Однак, він так само здатний бути корисним для рослин. Зокрема, він має протигрибкову та антимікробну дію.

Як часник впливає на рослину - читайте нижче.

Для квітів, які вирощуються на підвіконні, часник може стати чудовим засобом у боротьбі зі шкідниками. Щобільше, він здатний запобігати їх появі.

Окрім цього, завдяки овочу зміцнюється імунітет кімнатних рослин. Також часник допоможе швидко продезінфікувати землю в горщику.

Потрібно розрізати часточку часнику на кілька шматочків. Завдяки цьому ви можете бути впевнені, що овоч не проросте. Далі потрібно розмістити кілька частин у ґрунті.

Таку процедуру потрібно повторити за два місяці.

До того ж щоб вилікувати рослину, уражену трипсами, білокрилкою, попелицею та червцями, можна використати часниковий розчин. Для цього потрібно подрібнити 75 г часнику та залити це 10 літрами окропу. Далі необхідно накрити кришкою і залишити настоюватися на 30 хвилин. Розчин можна використовувати після його остигання.

Як позбутися від шкідників у кімнатних рослинах (freepik)

Додамо, що у боротьбі з небажаними жучками і мошками можуть допомогти шкірки від апельсинів. Потрібно подрібнити апельсинові кірки і розкласти їх на поверхні ґрунту у горщику, закопуючи деяку їх кількість всередину. Це не лише допоможе позбутися комах, але й подарує кімнаті свіжий цитрусовий аромат.

Деколи рослини опиняються у небезпеці, коли в них заводяться жучки і мошки. Але позбутися шкідливих комах, що оселилися у улюблених кімнатних квітах, не так вже й складно.

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