Ось чому в оселі треба обов'язково тримати квітку "Жіноче щастя"

Гарна кімнатна квітка "Жіноче щастя", або спатифілум - не тільки прикрасить ваше житло, але і, за прикметами, принесе в ваш дім любов, гармонію, взаєморозуміння, і навіть гроші. Але не все так просто - рослину потрібно поставити в правильному місці, а дарувати або навіть передавати паростки можна не кожному.

Лакмусовий папірець кожного дому

Жіноче щастя здавна вважається талісманом для всієї родини. Він невибагливий у догляді, швидко росте і квітне чи не цілий рік. А якщо посадити його в один горщик разом з "Чоловічим щастям" антуріумом, кажуть, що ідилія вам точно гарантована.

Деякі експерти стверджують, що спатифілум - це лакмусовий папірець для сімейного мікроклімату. За повір'ями, ця чутлива рослина квітне тільки в щасливих оселях. Чим частіше і рясніше цвітіння, тим щасливіше життя в сім'ї. Ну а там, де є нерозуміння і часті сварки, спатифілум квітів не дає, в'яне і чахне.

Вважається також, що спатифілум, потрапивши в "складний будинок" може своєю енергетикою налагодити сприятливий клімат.

Згідно з прикметами, Жіноче щастя допоможе незаміжнім дівчатам знайти свою другу половинку, сімейним дамам - зберегти гармонію, а бездітним - обзавестися потомством.

Фото: Спатифілум і Антуріум (pixabay)

Як правильно поводитися з рослиною, щоб її "магія" спрацювала

Спатифілум дарують виключно жінкам і тільки чоловік. Особливо добре, якщо це закоханий в вас чоловік.

Сильний заряд і у квітки, яку батько дарує своїй дочці, а брат - сестрі.

А ось жінка жінці дарувати спатифілум не тільки не повинна, але і навіть відростки давати не можна. Вважається, що так ви віддасте своє щастя.

Щоб уберегтися від зрад потрібно всього лише поставити квітку в узголів'я ліжка, але обов'язково з того боку, де спить чоловік.

Подейкують, якщо подружжя разом вдихає аромат квітучої рослини, пропадає недовіра, у стосунках виникає гармонія, розсіюються підозри, зникають ревнощі.

Прикмети, пов'язані з цвітінням спатифілума

Якщо кілька квіток розквітло одночасно - це щастя для кожного члена сім'ї.

Рослина випустила квітконос і готується розпускатися - чекайте пропозицію руки і серця від коханої людини.

Якщо ви розлучилися з коханим, аура рослини допоможе вам швидше відновитися і відчути радість життя.

Втомилися від самотності і хочете заміж - натякніть кровним родичам чоловікам, щоб вам подарували спатифілум.

Посадіть його разом з антуріумом (Чоловічим щастям) - він схожий на спатифілум, але з червоними квітками. Тоді ефект привернення щастя посилиться.

Приваблює не тільки "жіноче щастя", а й гроші

Щоб привернути в дім матеріальний достаток, покладіть жовту монетку під горщик, а на саму квітку повісьте зелену стрічку з ключиком. Активуйте дію промовивши своє бажання вголос.

Коли спатифілум заквітне, замініть зелену стрічку на червону, прив'язавши до неї той же ключ. Незабаром вас чекають приємні новини - надбавка до зарплати, підвищення, щедрий подарунок від шанувальника.