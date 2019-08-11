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Ввечері будемо в Києві: терористи "ДНР" видали новий фейк про захоплення територій

STYLERЖиття    11.08.2019 - 22:01
Ввечері будемо в Києві: терористи "ДНР" видали новий фейк про захоплення територій
Ілюстративне фото (youtube screenshot/RafaVideoart channel)

Бойовики терористичної "ДНР" оскандалилися новим фейком про захоплення українських територій

Бойовики "ДНР" відзначилися новим безглуздим фейком про захоплення українських територій. Про це сповістив одіозний терорист, "начальник прес-служби народної міліції ДНР" Данило Безсонов. За його словами, "днр"-івці прорвали оборону української армії і захопили Полтаву. Також терорист написав, що ввечері 11 серпня війська увійдуть в Київ. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

"Українські позиції по всьому фронту були знищені ракетами системи "Калібр". Посилившись ростовською бронегрупою ми пішли в наступ. На даний момент просунулися до Кривого Рогу, Кременчука та Полтави, де зустріли незначний опір. Ввечері будемо в Києві", – написав Безсонов.

Ввечері будемо в Києві: терористи &quot;ДНР&quot; видали новий фейк про захоплення територійШтефан зазначив, що терористи схоже випили щось міцніше настоянки глоду.

"Аналізуючи повідомлення розумію, що на окуповану територію для спікерів привезли щось міцніше, ніж настоянка бояри на мухоморах. Данька Безсонов продегустував", – відреагував Штефан.

Ввечері будемо в Києві: терористи &quot;ДНР&quot; видали новий фейк про захоплення територійВвечері будемо в Києві: терористи &quot;ДНР&quot; видали новий фейк про захоплення територійВвечері будемо в Києві: терористи &quot;ДНР&quot; видали новий фейк про захоплення територій

Скріншот (Штірліц-інфо/Telegram)

Як ми раніше повідомляли, в окупованому Донецьку вбили сина віце-мера непідконтрольної Україні Макіївки Ігоря Андрієнко репера Єгора "Борзіні". Сина "міністра" Ігоря Андрієнко, донецького репера Єгора "Борзіні" застрелили вночі з 29 на 30 липня 2019 року.

Ми також писали про те, що в Москві на вулиці зарізали бойовика "ДНР". Словесна перепалка з іншим чоловіком коштувала терористові життя. При цьому бойовик перебував у стані алкогольного сп'яніння.

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