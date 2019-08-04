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На Донеччині вбили сина одного з ватажків "ДНР" (фото)

STYLERЖиття    04.08.2019 - 20:03
На Донеччині вбили сина одного з ватажків "ДНР" (фото)
Убитий син одного з ватажків ДНР (ілюстративне фото: pixabay.com)

На Донеччині вбили репера Єгора "Борзіні", який був сином Ігоря Андрієнко

В окупованому Донецьку вбили сина віце-мера непідконтрольної Україні Макіївки Ігоря Андрієнко репера Єгора "Борзіні". Про це повідомляє блогер Necro Mancer на своїй сторінці в Twitter.

Сина "міністра" Ігоря Андрієнко, донецького репера Єгора "Борзини" застрелили вніч з 29 на 30 липня 2019 року. При цьому дане вбивство не має ніякого відношення до вибуху машини на вулиці Купріна.

На Донеччині вбили сина одного з ватажків &quot;ДНР&quot; (фото)

Єгор "Борзіні" (фото: twitter.com/666_mancer)

Варто зазначити, що батько загиблого знаходиться в базі "Миротворець". З 15 березня 2016 року Ігор Андрієнко був призначений в. о. "міністра" транспорту "ДНР".

Нагадаємо, що на Донбасі ліквідували "легенду ДНР". Він також відомий за позывному "Смс". При цьому справжнє ім'я бойовика - Сергій Євсєєв. Він родом з Шахтарська, де все ще проживає його мати.

Раніше повідомлялося, що Бойовик "ДНР" втік з окупованих територій зі своєю сім'єю і здався СБУ. Сергій Лук'яненко не тільки передав СБУ важливі відомості, але і став подвійним агентом українських спецслужб. В даний час суд закрив проти нього кримінальне провадження, а так би йому загрожувало тюремне ув'язнення від 8 до 15 років.

Ми також писали про те, що в Москві на вулиці зарізали бойовика "ДНР". Словесна перепалка з іншим чоловіком коштувала терористові життя. При цьому бойовик перебував у стані алкогольного сп'яніння.

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