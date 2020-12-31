Ці алкогольні напої в жодному разі не можна змішувати: список

Експерти розповіли, якій алкоголь не можна змішувати (Фото: freepik.com)

Новорічні застілля дуже рідко бувають без алкогольних напоїв. Мало хто, може обмежитися одним келихом вина або шампанського. І вранці 1 січня багато хто страждає від того, що під час свята втратив пильність та акуратність щодо алкоголю і його кількості.

Які алкогольні напої категорично не можна змішувати між собою розповіла експерт харчування і біотехнології, фармацевт Ганна Кошечкіна, пише Ivona.

Експерт стверджує, що особливої шкоди організму завдає поєднання зернового алкоголю з шампанським – такі коктейлі викликають важке похмілля та отруєння.

"В ігристому вині, крім етилового спирту, присутні й інші спирти ароматичного та ізомерного ряду. У поєднанні з іншим алкоголем їх негативний ефект посилюється і може викликати інтоксикацію", - пояснює Кошечкіна.

Психіатр-нарколог Євгена Брюна радить для новорічного столу вибирати біле сухе вино і пити його виключно в помірній дозі. Між прийомами потрібно робити перерви, і не підіймати тости за тостами.

Як додає фахівець Ганна Кошечкіна, якщо на столі кілька варіантів алкогольних напоїв і хочеться спробувати все, то потрібно робити плавні та правильні переходи.

"Бажано робити перехід від білого до червоного, від сухого до солодкого, але не навпаки", - порекомендувала спеціаліст.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти дали поради про те, як швидко відновити організм після вечірки.

А також розповідали про те, що лікарі назвали корисну дозу алкоголю, яку можна щодня вживати чоловікам і жінкам.