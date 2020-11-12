Лікарі назвали корисну дозу алкоголю, яку можна щодня вживати чоловікам і жінкам

Медики назвали безпечну дозу алкоголю (Фото: pixabay.com)

Фахівці розповіли від яких хвороб рятує щоденний келих вина

В Американської кардіологічної асоціації вважають, що невелика щоденна доза алкоголю не завдасть шкоди ні чоловікам, ні жінкам. Вони назвали безпечну дозу і вид алкогольного напою, який можна вживати без шкоди для здоров'я.

Як зазначає видання Businessinsider.in, чоловікам рекомендується вживати не більше двох келихів вина в день, а жінкам не більше одного келиха вина щодня.

"Якщо ви випиваєте більше, корисний вплив алкоголю може змінитися на шкоду", - зазначила доктор медичних наук, кардіолог Лорен Гилстрал.

Вона додала, що при вживанні не більше 14 келихів вина на тиждень знижує ризик смерті від серцево-судинних захворювань на 21% у чоловіків. А сім келихів вина на тиждень для жінок знижує ризик на 34%.

"Ключовим у цьому питанні є помірність. Ніколи пацієнту не рекомендується починати пити для профілактики серцево-судинних захворювань. Але ті, хто випиває за вечерею по келиху вина, можуть не відмовлятися від цієї звички", - резюмувала кардіолог.

Варто відзначити, що при вживанні алкогольних напоїв, частота серцевих скорочень збільшується, а разом з ними – артеріальний тиск. Дослідження показало, що навіть помірне вживання алкоголю від 7 до 13 порцій на тиждень може значно підвищити рівень кров'яного тиску. Одночасно з цим, помірно питущі люди на 53% частіше страждають від гіпертонії, ніж ті, хто не вживають алкоголь зовсім.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікар розповіла, чому категорично не можна змішувати алкоголь і антибіотики.

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