У повному зборі: Кейт Міддлтон і принц Вільям порадували новими сімейними знімками

Кейт Міддлтон і принц Вільям опублікували милі сімейні знімки, проанонсувавши щорічну виставку Королівського товариства садівників, яка пройде з 21 по 25 травня у Лондоні. Відповідна публікація розміщена у соцмережі Instagram на сторінці kensingtonroyal.

На Chelsea Flower Show буде представлений сад, спроектований Кейт Міддлтон і ландшафтними дизайнерами Андре Девісом та Адамом Уайтом.

"Я дуже сподіваюся, що лісовий масив, який ми створили, надихне сім'ї, дітей та спільноти більше бувати на свіжому повітрі, насолоджуватися природою та проводити час з користю", - сказала герцогиня.

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

Крім того, Кейт зазначила, що природа відіграє вкрай важливу роль у житті дітей, особливо в ранні роки життя. "Я впевнена, що той час, який ми проводимо на свіжому повітрі, будучи дітьми, може вплинути на наше здорове і щасливе майбутнє", - додала Міддлтон.

Нагадаємо, що Єлизавета II задала жару на весіллі племінниці.

Ми повідомляли, що Меган Маркл планує вирішити свою проблему за допомогою Арчі.

А також про те, що Кейт Міддлтон і принц Вільям, які довгий час утримувалися від поїздки до Меган Маркл і принца Гаррі, нарешті здійснили задумане.