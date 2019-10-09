Повний місяць і ретроградний Меркурій в жовтні: названі дати небезпечних днів

У жовтні відразу два астрологічних явища здатні вплинути на життя і вчинки людини. Обидва ці явища відбудуться в середині місяця, практично одне за іншим.

Повня в жовтні 2019

Повня в жовтні 2019 року настане в ніч з 14 на 15 жовтня. Повний Місяць можна буде побачити на небі в ніч з понеділка на вівторок, близько 00:11 годин. Незважаючи на те, що психологи стверджують, що повний місяць ніяк не позначається на поведінці людини, вчені стверджують, що саме в дні повного Місяця найчастіше відбуваються дивні, а часом і трагічні події.

Астрологи рекомендують з 15 жовтня позбавитися від всього непотрібного мотлоху і це стосується не тільки речей, але і різних уподобань, звичок і навіть непотрібних взаємин. Щоб в цей період не притягувати неприємності в своє життя, не варто сердитися на інших людей або бажати їм зла.

Повня в жовтні 2019

Також не варто починати нові проекти в період з 15 по 29 жовтня, так як вони не стануть прибутковими і не принесуть ніякого задоволення. Небажано робити великі покупки або вкладати фінансові вкладення. А от борги варто віддати в ці дні – це допоможе відновити фінансовий потік і виправити фінансову ситуацію.

Ретроградний Меркурій у жовтні 2019

17 жовтня розпочне свій рух ретроградний Меркурій і це також принесе чимало розладів і нервів людям. Розумова активність почне знижуватися, а ось внутрішня робота (роздуми та аналіз) – почнуть рости. Всі процеси, які пов'язані з навчанням, подорожами, спілкуванням, торгівлею – почнуть пригальмовуватися і розвиватися повільніше.

У цей період не варто піддаватися стресам, вступати в конфлікти з оточуючими. Потрібно бути готовими до того, що в цей період подорож може виявитися зовсім не такою, як планувалося. Можливі спонтанні прояви в області бізнесу або взаємовідносин з іншими людьми. Триватиме період ретроградного Меркурія до 30 листопада.