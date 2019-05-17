Повний місяць у травні: важливі питання не вирішувати, зустрічі не призначати

Повний Місяць у травні настане в ніч з суботи, 18 травня, на неділю, 19 травня. Точний час – 23 години 13 хвилин за київським часом.

Астрологи зазначають, що повний місяць у травні наступить під сузір'ям Стрільця і це додасть людям емоційності, чутливості і сприйнятливості. У цей період не варто займатися з'ясуванням стосунків, влізати в суперечки і провокувати конфлікти. Навіть найменша розбіжність може перерости в ці дні в серйозний скандал, який погасити потім буде непросто.

На 19 травня не варто планувати важливі зустрічі, підписання важливих угод і вирішення фінансових питань. Цей день не підходить для вирішення питань, пов'язаних з майном і спадщиною.

У повню категорично не можна давати і брати гроші в борг. Позику буде дуже складно отримати назад, а гроші, які були позичені – відвернуть удачу у фінансовій сфері.

Тим, хто повинен перенести в цей день хірургічне втручання, варто розглянути рішення про перенесення операції, так як можливі крововтрати і довготривале одужання.

Повний Місяць у травні настане в ніч з 18 на 19 число (Колаж РБК-Україна)

Відомий астропсихолог Валентина Виттрок у своєму коментарі для видання "Факти" зазначила, що повний місяць у травні буде посилений негативною енергетикою, яка викличе у людей бажання ламати, руйнувати, сваритися і висловлювати неприємні речі оточуючим. Можливі навіть спалахи насильства.

"Плутон, в "гостях" у якого Місяць побував напередодні, викликає у людей бажання маніпулювати оточуючими, підпорядковуючи собі їх волю і примушуючи танцювати під свою дудку. Він також підштовхує до здійснення необачних вчинків і заняття екстремальними видами спорту, що під час повного місяця може закінчитися трагічно. Будуть багаторазово посилюватися будь-які хворобливі стани, можуть збитися циркадні ритми, через які дорослі люди, як немовлята, переплутають день з ніччю, що спричинить за собою зрив ділових домовленостей і проблеми зі здоров'ям", - зазначила астропсихолог.

Вона дала рекомендації про те, як уникнути негативного впливу повного місяця 18 і 19 травня.

"Не ходіть в темний час доби по безлюдних місцях — парках, промзонах, міськими околицями. Не провокуйте агресивно налаштованих людей — як знайомих, так і незнайомих, навіть якщо чиясь поведінка викликає у вас справедливе обурення. Не варто в цей час закликати порушника до порядку — краще пройти мимо, інакше неприємностей не оберетеся. Не вплутуватися в авантюри, особливо фінансових властивості. Якщо хтось обіцяє вам нереально високий прибуток, не піддавайтеся спокусі, інакше втратите все, що вклали", - порадила Виттрок і додала, що не варто в ці дні займатися екстремальними видами спорту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи попередили про складний періоді, який триватиме до 2 липня 2019 року.

А також розповідали про те, що астрологи назвали найбільш несприятливі дні в травні.