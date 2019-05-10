Гороскоп удачі: на кого чекає тріумф у травні

Фото: колаж РБК-Україна

Астрологи назвали чотири знака Зодіаку - травневих щасливчиків

Гороскоп найщасливіших знаків Зодіаку в травні 2019 допоможе народженим під цими сузір'ями зміцнитися в думці, що всі старання і сподівання повинні принести гідний результат. І вже в цьому місяці. Астрологи підбадьорюють героїв, що якщо дорогу здолає той, хто йде, то в травні представники чотирьох знаків Зодіаку взагалі рухатимуться семимильними кроками.

Працьовиті Овни

Удача посміхнеться Овнам, і в травні ваша харизма, помножена на старанність, зможе принести гідну винагороду від природного працелюбства і накопиченого досвіду (читай - майстерності). Народжені під сузір'ям Овна в останньому весняному місяці зможуть відкрити для себе багато дверей, які раніше "заїдало", а також досягти нових висот. Астрологи радять максимально використовувати ваші таланти і уникати сумнівних авантюр.

Ілюстративне фото (wikimedia.org)

Скорпіони б'ють в ціль

У травні представники знака Зодіаку Скорпіон зможуть почати велику справу, про яку тривалий час лише міркували та зважували усі "за" і "проти". Настав час діяти. Вашим проектам сприятиме "попутний вітер", астрологи говорять про прихильність фортуни, що допоможе за цей період розвинути почате до значних результатів. Також експерти зауважують, що травень буде успішним і для вкладень коштів, і для зміни кар'єри, а також для початку нових стосунків.

Ілюстративне фото (wikimedia.org)

Лев візьме своє

Травень дозволить Левам пожинати плоди тривалих робочих проектів, і навіть "збити вершки" з них. Третій місяць весни також вдалий для відпочинку або невеликої відпустки. При цьому супутні реласку нові знайомства та свіжі ідеї принесуть вам вигоду і стануть "золотими" - головне, приділіть їм вашу дорогоцінну увагу і не відмахуйтеся, щоб довше позасмагати на сонечку. Астрологи радять бути відкритим, а також говорять про високу ймовірність отримати у травні приємний презент від дорогої людини.

Ілюстративне фото (pixabay.com/darkmoon1968)

Подвійна сила Близнюків

У Близнюків травень буде багатим на позитивні результати в робочій сфері, особливо для творчих професій. Причому успіх пожене вас вперед, і схопивши удачу за хвоста Близнюки можуть із головою кинутися завершувати довгострокові проекти і починати нові. В цьому відношенні астрологи не рекомендують забувати про близьких, які також потребують вашої уваги. Адже сім'я - перша і найнадійніша допомогу: і радість розділить, і якщо оступитеся - підтримає.

Ілюстративне фото (twitter.comAstrologyK)

Як повідомлялося раніше, астрологи назвали п'ять знаків Зодіаку, які абсолютно комфортно почувають себе в хаосі і безладді.

Також ми писали про те, що гороскоп здоров'я на травень 2019 року обіцяє деяким знакам Зодіаку погіршення самопочуття, зниження енергетичного потенціалу і не тільки.

Додамо, що експерти назвали найбільш вірні знаки Зодіаку, які вирізняються серед інших особливою відданістю і чесністю в любовних стосунках.