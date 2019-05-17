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Настане період пасивності: астрологи зробили важливе попередження

STYLERЖиття    17.05.2019 - 08:19
Настане період пасивності: астрологи зробили важливе попередження
Астрологи попередили про непростий період (Колаж РБК-Україна)

Астрологи повідомили, що найближчі півтора місяці будуть складними

Астролог Василина Володіна розповіла, що 16 травня Марс переходить в сузір'я Рака і почнеться дуже непростий період, який буде характеризуватися станом пасивності, млявості і відкладання важливих справ. Свій астропрогноз вона написала на сторінці в Instagram.

Астролог зазначила, що непростий період триватиме майже півтора місяця, до 2 липня. У цей період ослабне воля до перемоги, бажання рухатися вперед, а любов до ближнього стане непродуктивною.

Підприємцям у цей період також буде непросто, так як для досягнення результату доведеться докласти більше зусиль, а особисті зв'язки будуть переважати над логікою і розрахунком. Для створення душевної атмосфери, астролог рекомендує зустрітися з партнерами або клієнтами і взяти вірну інтонацію в спілкуванні. Людям, які займаються продажем нерухомості і автомобілів, Володіна рекомендує застосовувати люб'язність і спілкуватися з клієнтами лагідно.

Крім того, астрологи попереджають, що після 16 травня доведеться навчитися відстоювати свої права, а в поведінці людей будуть спостерігатися ознаки деякої агресії. Марс у Раку орієнтує людей на сімейні цінності, а також багато сил витрачається на збереження матеріальних цінностей і їх збільшення.

Враховуючи, що Венера і Марс практично синхронно переходять в інші знаки – Венера 15 травня, а Марс 16 травня ці дні можуть бути відзначені значущими змінами, які стосуються особистих відносин і фінансів.

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