Гороскоп на травень: астрологи назвали найбільш невдалі дні

Найбільш невдалі дні в травні (Колаж РБК-Україна)

Астрологи розповіли, на які дати варто планувати важливі справи, а в які - навіть не виходити з дому

Астрологи розповіли, що травень стане дуже насиченим місяцем і у багатьох знаків Зодіаку очікуються суттєві зміни в особистому житті. Також цей місяць буде наповнений інтригами, переживаннями і романтичними враженнями.

Перша декада травня буде складною і на думку астрологів, очікуються злети, падіння, любовні драми, бурхливі примирення і розставання. Після 12 травня ситуація трохи стабілізується і заспокоїться.

1-4 травня не варто вирушати в поїздки, так як планети обіцяють катастрофи і неприємності. У ці дні не рекомендується зловживати алкоголем і літати на літаках.

3 травня підходить для судових розглядів і вирішення юридичних питань. У цей день можна подавати позови і спілкуватися з адвокатами.

5 травня буде новолуння, але так як Марс буде в опозиції до Юпітера, можуть виникати розбіжності, суперечки і нерозуміння.

З 6 травня посилиться вплив Тельця, а це пов'язано з прибутком, фінансами та грошовими потоками. Астрологи рекомендують з 5 по 8 травня будувати плани в галузі фінансів, але ризикувати грошима не радять, так як це може потягнути за собою ланцюжок розглядів і спорів.

9-11 травня не варто купувати коштовності, квартири, ділянки або побутову техніку. Астрологи попереджають, що все куплене в ці дні буде зруйновано, зіпсоване або втрачене. Дуже обережно варто ставитися до операцій в банках і перевірок.

З 12 по 16 травня почнеться сприятливий період, який обіцяє успіх у багатьох аспектах життя. У ці дні можна укладати шлюби, договори, робити серйозні покупки. Також варто почекати до 14-15 травня з посадкою, особливо тих культур, які ростуть під землею. Якщо зайнятися городом після 15 травня – то він принесе хороший урожай.

Гороскоп на травень 2019 (Колаж РБК-Україна)

Стане прекрасним період з 17 по 25 травня. Астрологи стверджують, що в ці дні варто подорожувати, проводити переговори, вирішувати комерційні питання, втілювати в життя фінансові плани і знайомитися.

19 травня настане повний місяць і цей день стане скупченням великих енергій. Можна починати вивчення іноземних мов, знайомитися в інтернеті, здійснювати творчі прориви, вирішувати старі проблеми і розплутувати клубок протиріч.

Після 21 травня настане час нових ідей і успіху. У цей період зірки обіцяють перспективні поїздки, у тому числі і для відпочинку, нові перспективи і гармонію з Всесвітом.

26-28 травня очікується сплеск творчої енергії і високі почуття. У ці дні варто показати себе світу, відвідати великі скупчення людей або провести піар-кампанію.

29-31 травня буде висока небезпека аварій і нещасних випадків, тому поїздки краще відкласти на кілька днів. У ці дні варто доглянути за близькими і не вплутуватися в сумнівні або ризиковані авантюри.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, кому в травні обов'язково пощастить в особистому житті.

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