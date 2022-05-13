Повний місяць у травні: головна небезпека і заборони в цей день

Повний місяць в травні 2022 року відбудеться 16 числа в сузір'ї Стрільця. У цей день закінчується коридор затемнень, який почався 30 квітня. Це повний місяць називається Кривавим, і він несе в собі багато серйозних змін.

Яка головна небезпека повного місяця в травні та що робити категорично не можна – читайте нижче.

Повний місяць в травні, на думку астрологів, може стати неприємним і навіть небезпечним днем. Є ризик зіткнутися з негативними думками, може статися занепад сил або ж з'явиться можливість побачити багато проблем набагато ближче. А це може стати шансом змінити своє життя в кращу сторону або в гіршу.

16 травня не варто відмовлятися від спілкування з іншими людьми, а навпаки - шукати у всьому позитив. Всі негативні думки або дії в цей день можуть повернутися в більшому обсязі.

Такі дні езотерики та астрологи називають кармічними. Тим більше, що він потрапляє в самий центр періоду ретроградного Меркурія, який почався 10 травня і триватиме до 2 червня.

У цей день можна подивитися на ситуації та стосунки під іншим кутом і знайти рішення для багатьох проблем. Можливо, ви знайдете відповіді на питання, які вас давно турбували.

Чому це повний місяць називають кривавим

Кривавий місяць або Кривавий повний місяць – це період, коли місяць буде перебувати в максимальній фазі та може отримати криваво-червоне забарвлення. Точний час повного місяця – о 07:14 за київським часом. А місячне затемнення можна буде побачити на небі з 04:33 до 09:51.

Що не можна робити в повний місяць 16 травня

Уникайте конфліктів, суперечок і агресії

Не призначайте на цей день хірургічні операції та косметологічні процедури

Не варто в цей день стригти волосся і починати курси лікування

Не можна робити погані вчинки, обманювати інших людей

Не рекомендується загадувати бажання і писати цілі на майбутнє

Не варто з'ясовувати стосунки з близькими людьми

Не можна випускати на волю емоції

Не рекомендується витрачати великі суми грошей і брати кредити

Що варто зробити в повний місяць 16 травня