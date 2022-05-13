Повний місяць у травні: головна небезпека і заборони в цей день
Повний місяць в травні 2022 року відбудеться 16 числа в сузір'ї Стрільця. У цей день закінчується коридор затемнень, який почався 30 квітня. Це повний місяць називається Кривавим, і він несе в собі багато серйозних змін.
Яка головна небезпека повного місяця в травні та що робити категорично не можна – читайте нижче.
Повний місяць в травні, на думку астрологів, може стати неприємним і навіть небезпечним днем. Є ризик зіткнутися з негативними думками, може статися занепад сил або ж з'явиться можливість побачити багато проблем набагато ближче. А це може стати шансом змінити своє життя в кращу сторону або в гіршу.
16 травня не варто відмовлятися від спілкування з іншими людьми, а навпаки - шукати у всьому позитив. Всі негативні думки або дії в цей день можуть повернутися в більшому обсязі.
Такі дні езотерики та астрологи називають кармічними. Тим більше, що він потрапляє в самий центр періоду ретроградного Меркурія, який почався 10 травня і триватиме до 2 червня.
У цей день можна подивитися на ситуації та стосунки під іншим кутом і знайти рішення для багатьох проблем. Можливо, ви знайдете відповіді на питання, які вас давно турбували.
Чому це повний місяць називають кривавим
Кривавий місяць або Кривавий повний місяць – це період, коли місяць буде перебувати в максимальній фазі та може отримати криваво-червоне забарвлення. Точний час повного місяця – о 07:14 за київським часом. А місячне затемнення можна буде побачити на небі з 04:33 до 09:51.
Що не можна робити в повний місяць 16 травня
- Уникайте конфліктів, суперечок і агресії
- Не призначайте на цей день хірургічні операції та косметологічні процедури
- Не варто в цей день стригти волосся і починати курси лікування
- Не можна робити погані вчинки, обманювати інших людей
- Не рекомендується загадувати бажання і писати цілі на майбутнє
- Не варто з'ясовувати стосунки з близькими людьми
- Не можна випускати на волю емоції
- Не рекомендується витрачати великі суми грошей і брати кредити
Що варто зробити в повний місяць 16 травня
- Можна навести порядок вдома і в справах - закінчити важливі справи та очистити простір
- Можна займатися спортом, йогою, поплавати
- Варто зайняти себе фізичною роботою та активністю
- Можна просити вибачення і відновлювати відносини
- День варто присвятити аналізу і роздумів
- Можна займатися хобі та допомагати людям
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи назвали найвдаліші та погані дні в травні 2022 року.
А також розповідали про те, коли в Україні відзначатимуть Трійцю і чи буде додатковий вихідний.