Полнолуние в мае: главная опасность и запреты в этот день
Полнолуние в мае 2022 года состоится 16 числа в созвездии Стрельца. В этот день заканчивается коридор затмений, который начался 30 апреля. Это Полнолуние называется Кровавым, и оно несет в себе многие серьезные изменения.
Какая главная опасность полнолуния в мае и что делать категорически нельзя – читайте ниже.
Полнолуние в мае, по мнению астрологов, может стать неприятным и даже опасным днем. Есть риск столкнуться с негативными мыслями, может произойти упадок сил или же появится возможность увидеть многие проблемы намного ближе. А это может стать шансом изменить свою жизнь в лучшую сторону, или в худшую.
16 мая не стоит отказываться от общения с другими людьми, а наоборот - искать во всем позитив. Все негативные мысли или действия в этот день могут вернуться в большем объеме.
Такие дни эзотерики и астрологи называют кармическими. Тем более, что он попадает в самый центр периода ретроградного Меркурия, который начался 10 мая и продлится до 2 июня.
В этот день можно посмотреть на ситуации и отношения под другим углом и найти решение для многих проблем. Возможно, вы найдете ответы на вопросы, которые вас давно тревожили.
Почему это полнолуние называют Кровавым
Кровавая Луна или Кровавое Полнолуние – это период, когда Луна будет находиться в максимальной фазе и может приобрести кроваво-красную окраску. Точное время Полнолуния – в 07:14 по киевскому времени. А лунное затмение можно будет увидеть на небе с 04:33 до 09:51.
Что нельзя делать в Полнолуние 16 мая
- Избегайте конфликтов, споров и агрессии
- Не назначайте на этот день хирургические операции и косметологические процедуры
- Не стоит в этот день стричь волосы и начинать курсы лечения
- Нельзя совершать плохие поступки, обманывать других людей
- Не рекомендуется загадывать желания и писать цели на будущее
- Не стоит выяснять отношения с близкими людьми
- Нельзя выпускать на волю эмоции
- Не рекомендуется тратить крупные суммы денег и брать кредиты
Что стоит сделать в Полнолуние 16 мая
- Можно навести порядок дома и в делах - закончить важные дела и очистить пространство
- Можно заниматься спортом, йогой, поплавать
- Стоит занять себя физической работой и активностью
- Можно просить прощения и восстанавливать отношения
- День стоит посвятить анализу и размышлениям
- Можно заниматься хобби и помогать людям
Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали самые удачные и плохи дни в мае 2022 года.
А также рассказывали о том, когда в Украине будут отмечать Троицу и будет ли дополнительный выходной.