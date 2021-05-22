Повний місяць у травні 2021: точна дата і найсуворіші заборони

Повний місяць у травні 2021 року може стати досить небезпечним. Астрологи повідомили, що в цю дату відбудуться відразу три важливі події й цей день може виявитися найнебезпечнішим весняним днем.

Коли в травні настане повний місяць і що категорично не можна робити в цей період, розповіли в матеріалі SlovoFraza.

Супермісяць

Повня в травні 2021 випадає на 26 травня, і вона буде незвичайною, оскільки буде не просто повний місяць, а ціле суперлуння. Це означає, що супутник наблизиться до землі на максимально можливу відстань. А це означає, що вплив повного місяця посилиться на 10-15%. Місяць за прогнозами в цей день буде в негативному стані, а значить варто бути подвійно обережними.

Місячне затемнення

26 травня очікується місячне затемнення. Воно забарвить повний місяць в червонуватий або помаранчевий відтінок. Гранична обережність повинна стати в цей день надійним супутником, бо поєднання декількох факторів відразу можуть сильно перешкодити сприятливому завершенню весни. Найбільша небезпека буде виходити саме від людей.

Хтось може піти на обман і зраду, у когось можуть здати нерви й це виллється в неадекватну поведінку і сильну агресію. Навіть найпринциповіші та чесні люди можуть не встояти від спокуси нажитися на чужому горі або позбутися від проблем чужим коштом. Маніпулятори та токсичні особистості в цей період будуть особливо активні. Не розповідайте про свої плани та не починайте нових справ. Не робіть великі фінансові операції та операції, відкладіть дорогі покупки на інший день.

Перехід місяця в Знак Стрільця

26 травня місяць переходить у вогненний Знак Зодіаку - Стрільця. І цей фактор додасть небезпеки в повний місяць, оскільки вогонь буде впливати на всі сфери життя людини.

Не варто планувати на цей день важливі зустрічі, далекі поїздки, авіаперельоти, зміну обстановки або переїзд.

При вирішенні важливих завдань і питань постарайтеся утриматися від спокуси сперечатися, відстоювати свою думку за всяку ціну, використовувати хитрість, обман або грубу силу.