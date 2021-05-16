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Настає ретроградний Сатурн: що строго заборонено робити, і кому сильно пощастить

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Неділя 16 травня 2021 21:40
Настає ретроградний Сатурн: що строго заборонено робити, і кому сильно пощастить Фото: Ретроградний Сатурн 19 травня (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Планета Сатурн почне ретроградний рух 19 травня і пробуде в такому положенні до 15 жовтня. Астролог радить в цей період озирнутися в минуле, провести аналіз і зробити правильні висновки, а ось від нових починань краще відмовитися - планувати їх можна, але не більше. У чому особливість ретроградності Сатурна, і що не можна робити в цей відрізок часу - читайте нижче в нашому матеріалі.

Про це нам розповіла відомий астролог Аріна Артуровна.

Які можливості дає ретроградність планети

Астролог рекомендує зайнятися виправленням старих помилок, а така можливість надатися. У цей період можна аналізувати довгострокові цілі, коригувати плани, професійні цілі, духовно вдосконалюватися.

Відмовтеся від легковажності в поведінці, вітряності, жадібності. Направте ваші найкращі риси і якості на благо свого ж просування вперед і вгору.

У цей період з'явиться можливість підвищення професійної кваліфікації. Приберіть все старе і віджиле (речі, відносини, роботу і т.д.), подбайте про старших, рідних і близьких. При цьому всі зусилля, як професійні, так і будь-які інші, слід базувати лише на досвіді минулого.

Що не можна робити в період ретроградності Сатурна

  • приступати до нових справ, коли виникають будь-які ідеї і можливості їх здійснення
  • не дотримуватися правил і законів
  • ігнорувати старий досвід і дисципліну
  • підписувати довгострокові контракти, реєструвати підприємства, купувати нерухомість, переїжджати, укладати шлюби
  • проявляти неповагу до старших і вищих з досвіду/звання і т. д.

Раніше астролог також розповіла про Молодик в Тельці, кому цей період загрожує небезпекою.

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