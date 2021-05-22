Полнолуние в мае 2021: точная дата и самые строгие запреты

Полнолуние в мае 2021 года может стать довольно опасным. Астрологи сообщили, что в эту дату произойдут сразу три важных события и этот день может оказаться самым опасным весенним днем.

Когда в мае наступит полнолуние и что категорически нельзя делать в этот период, рассказали в материале SlovoFraza.

Суперлуние

Полнолуние в мае 2021 выпадает на 26 мая, и оно будет необычным, так как будет просто полная луна, а целое суперлуние. Это значит, что спутник приблизится к земле на максимально возможное расстояние. А это значит, что влияние полной луны усилится на 10-15%. Луна по прогнозам в этот день будет в негативном состоянии, а значит стоит быть вдвойне осторожными.

Лунное затмение

26 мая ожидается лунное затмение. Оно окрасит полную Луну в красноватый или оранжевый оттенок. Предельная осторожность должна стать в этот день надежным спутником, так как сочетание нескольких факторов сразу могут сильно помешать благоприятному завершению весны. Самая большая опасность будет исходить именно от людей.

Кто-то может пойти на обман и предательство, у кого-то могут сдать нервы и это выльется в неадекватное поведение и сильную агрессию. Даже самые принципиальные и честные люди могут не устоять от соблазна нажиться на чужом горе или избавиться от проблем за чужой счет. Манипуляторы и токсичные личности в этот период будут особенно активны. Не рассказывайте о своих планах и не начинайте новых дел. Не совершайте крупные финансовые сделки и операции, отложите дорогостоящие покупки на другой день.

Переход Луны в Знак Стрельца

26 мая Луна переходит в огненный Знак Зодиака – Стрельца. И этот фактор добавит опасности в Полнолуние, так как огонь будет влиять на все сферы жизни человека.

Не стоит планировать на этот день важные встречи, дальние поездки, авиаперелеты, смену обстановки или переезд.

При решении важных задач и вопросов постарайтесь удержаться от соблазна спорить, отстаивать свое мнение любой ценой, использовать хитрость, обман или грубую силу.