Шахраї придумали новий обман з банківськими картами: розкрита схема

Шахраї дурять українців хитрим способом (колаж: РБК-Україна)

Шахраї додумалися витончено обманювати українців через грошові карти

Шахраї придумали витончений спосіб обману українців з використанням банківських карт, на які роблять дублікати. Причому в останній час цей метод незаконної наживи аферисти стали використовувати в рази частіше.

Така схема провертається за допомогою спецпристрою під назвою "скримінг". Цей ледь помітний прилад встановлюють в роз'єм банкомату і отримують дублікат вашої карти.

Зауважити підступ неозброєним оком практично неможливо, пише Obozrevatel. При зіткненні з картою пристрій зчитує дані. Після чого зловмисники можуть запросто створити дублікат вашої карти.

Причому позбутися коштів з картки можна лише один раз скориставшись банкоматом.

Експерт з кібербезпеки каже, що повний захист ваших грошей, коли ви користуєтеся банкоматом, не може забезпечити на 100% ні одна порада і лайфхак.

Деякі кажуть, що гроші знімати варто в таких людних місцях, як магазини, ТЦ. Але, в той самий час, більшість приладів для обману виявили саме там.

"Відносно корисна порада в такій ситуації - прикривати клавіатуру, коли набираєте пін-код. Найчастіше в таких банкоматах встановлюють непомітну камеру, що знімає всі ваші дії, і з допомогою якої можна підглянути цифри", - кажуть фахівці.

Раніше ми писали, що клієнти Приватбанку можуть стати жертвами шахраїв, з'явилося важливе попередження.

Також повідомлялося, що шахрайка провернула аферу з турпутівками на 700 тисяч.