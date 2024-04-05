Полиция хочет проверить ваши документы: адвокат объяснил, какие есть основания и когда можно отказаться

По словам Симутина, военное положение не может быть законным основанием для проверки документов без других имеющихся причин. Есть четкие требования, указанные в Законе "О национальной полиции", в статье 32. И таких требований есть всего шесть, все остальные не предусмотрены законом.

Какие есть основания для проверки документов

1. Если лицо находится в розыске

Розыск производится исключительно по постановлению следователя и практически одновременно с определением суда о задержании. Не удивляйтесь, но информация вносится в ту же базу "АРМОР", что и уклонисты, только качественно и существенно отличается наполнение.



Указывается орган, объявивший розыск, фото подозреваемого, обстоятельства преступления, статья, суд, который дал санкцию на задержание и т. п. Итак, когда вам говорят, что вы вероятно в розыске и при этом не предъявили никаких данных, судебных постановлений или постановления следователя – это все теория глобального сговора теневого мирового правительства. Конечно, это я шучу.



2. Если лицо совершило или намерено совершить правонарушение

Очень часто вам такое говорят, что вы похожи на лицо, совершившее нарушение. Но что за нарушение, когда и при каких обстоятельствах он совершен, где ориентировка – этого вам не скажут.

Другое дело, если вы к кому-то цепляетесь или только намерены подзюрчать под дерево, тогда возникает обоснованное основание проверки документов. Нет нарушения – нет оснований для проверки.



3. Если лицо находится на режимном объекте

Конечно, большинство из нас не проникает на стратегические режимные объекты, но блокпост частично относится к такому объекту. Правда, при условии, что он создан на основании совместного приказа командования и коменданта. Если он создан законно, то без проверки не обойтись.



4. Если у лица есть средства и вещи, обращение которых ограничено или запрещено

Речь преимущественно идет о наркотиках или оружии. Это основание одно из самых размытых и неконкретизированных, что фактически позволяет провести как проверку документов личности, так и поверхностную проверку авто. В 99,9% случаев подобное требование безосновательно, ничем не обосновано и базируется исключительно на субъективном мнении полицейского.

Поэтому сразу указывайте на камеру, чтобы вам объяснили причину, попросите привлечь понятых и укажите на надуманность требования по проверке документов или авто. И сразу предупредите, что в случае безосновательности подозрений вы подадите жалобу.

5. Если лицо оказалось на месте совершения правонарушения или ДТП

Данное основание не требует пояснений.

6. Если внешние признаки лица дают основание полагать, что оно причастно к правонарушению

Например, к правонарушению авто в ДТП или является орудием совершения правонарушения или его объектом. Здесь ключевое – к какому именно правонарушению вы причастны? Полицейский должен указать при каких обстоятельствах, где и когда вас видели, когда было открыто уголовное производство и по какой статье.

А еще показать ориентировку на розыск личности или автомобиля и т. п. То есть все должно сводиться к законности оснований, а не субъективному выводу полицейского, который, повторюсь, в 99,9 % случаев – надуман.

А как проверяют документы ТЦК и представители ВСУ

ТЦК и представители ВСУ тоже проверяют документы из постановления КМУ №1456 от 29.12.2021 года.

Полиция наделена полномочиями по умолчанию – по закону, а вот уполномоченные лица – только на основании распоряжения коменданта, которое иногда делают, но никогда не указывают фамилии лиц, уполномоченных на проверку документов. То есть можно взять дворника, надеть на него форму и поставить проверять документы, ведь фамилий в распоряжении нет.

"Основания проверки документов от 3 до 5, еще как-то можно обосновать, а другие? Вот откуда представитель ТЦК может узнать, что лицо находится в розыске или совершило правонарушение, если они не имеют доступа к полицейской базе и не выполняют правоохранительные функции? Никак. Так для чего это писали?" – комментирует адвокат.