Поліція хоче перевірити ваші документи: адвокат пояснив, які є підстави і коли можна відмовитися

За словами Сімутіна, воєнний стан не може бути законною підставою для перевірки документів без інших наявних причин. Є чіткі вимоги, які вказані у Законі "Про національну поліцію", в статті 32. І таких вимог є всього шість, всі інші не передбачені законом.

Які є підстави для перевірки документів

1. Якщо особа перебуває у розшуку

Розшук здійснюється виключно за постановою слідчого і практично одночасно з ухвалою суду про затримання. Не дивуйтеся, але інформація вноситься в ту саму базу "АРМОР", що й ухилянти, тільки якісно та суттєво відрізняється наповнення.



Зазначається орган, який оголосив розшук, фото підозрюваного, обставини злочину, стаття, суд, який дав санкцію на затримання і т. п. Тож коли вам говорять, що ви ймовірно у розшуку та при цьому не пред’явили ніяких даних, судових ухвал або постанови слідчого – це все теорія глобальної змови тіньового світового уряду. Звісно ж, це я жартую.



2. Якщо особа вчинила або має намір вчинити правопорушення

Дуже часто вам таке говорять, що ви схожі на особу, яка вчинила порушення. Але що за порушення, коли та за яких обставин його вчинено, де орієнтування – цього вам не скажуть.

Інша справа, якщо ви до когось чіпляєтеся або тільки-но намірилися подзюрчати під дерево, тоді виникає обґрунтована підстава перевірки документів. Немає порушення – немає підстав для перевірки.



3. Якщо особа перебуває на режимному об'єкті

Звичайно, більшість із нас не проникає на стратегічні режимні об’єкти, але блокпост частково належить до такого об'єкта. Правда, за умови, що він утворений на підставі спільного наказу командування та коменданта. Якщо він створений законно, то без перевірки не обійтися.



4. Якщо в особи є засоби та речі, обіг яких обмежений або заборонений

Мова переважно йде про наркотики або зброю. Ця підстава одна з найбільш розмитих та неконкретизованих, що фактично дозволяє провести як перевірку документів особи, так і поверхневу перевірку авто. У 99,9 % випадків подібна вимога безпідставна, нічим не обґрунтована та базується виключно на суб’єктивній думці поліцейського.

Тож одразу зазначайте на камеру, щоб вам пояснили підставу, попросіть залучити понятих та зазначте про надуманість вимоги щодо перевірки документів або авто. І одразу попередьте, що у разі безпідставності підозр ви подасте скаргу.

5. Якщо особа опинилася на місці вчинення правопорушення або ДТП

Дана підстава не потребує пояснень.

6. Якщо зовнішні ознаки особи дають підставу вважати, що вона причетна до правопорушення

Наприклад, до правопорушення авто до ДТП або є знаряддям вчинення правопорушення чи його об’єктом. Тут ключове – до якого саме правопорушення ви причетні? Поліцейський повинен зазначити за яких обставин, де і коли вас бачили, коли було відкрито кримінальне провадження та за якою статтею.

А ще показати орієнтування на розшук особи або автомобіля і т. п. Тобто, все має зводитися до законності підстав, а не суб’єктивного висновку поліцейського, який, повторюся, у 99,9 % випадків – надуманий.

А як перевіряють документи ТЦК та представники ЗСУ

ТЦК та представники ЗСУ теж перевіряють документи на підставі постанови КМУ №1456 від 29.12.2021 року.

Поліція наділена повноваженнями за замовчуванням – за законом, а от уповноважені особи – лише на підставі розпорядження коменданта, яке інколи роблять, але ніколи не зазначають прізвищ осіб, уповноважених на перевірку документів. Тобто можна взяти двірника, надягнути на нього форму і поставити перевіряти документи, адже прізвищ то у розпорядженні немає.

"Підстави перевірки документів від 3 до 5, ще якось можна обґрунтувати, а інші? От звідки представник ТЦК може дізнатися, що особа перебуває у розшуку або вчинила правопорушення, якщо вони не мають доступу до поліційної бази та не виконують правоохоронні функції? Ніяк. То для чого це писали?" - коментує адвокат.