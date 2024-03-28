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Адвокат рассказал, какие денежные переводы проверяют банки и как избежать проблем

Четверг 28 марта 2024 12:48
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Адвокат рассказал, какие денежные переводы проверяют банки и как избежать проблем Какие переводы проверяют банки (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Роман Симутин

В Украине Национальный банк осуществляет финансовый мониторинг для легализации доходов, полученных преступным путем. Адвокат рассказал, какие переводы проверяют банки.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал адвоката Романа Симутина.

Почему банк просит пройти проверку

По словам адвоката, уже многие сталкивались с запросами от банков на проверку источников происхождения имеющихся средств на карте. Кому-то в результате подобных проверок даже заблокировали счет.

Банку интересно, если сумма ваших месячных переводов превышает лимит - 400 тысяч гривен. Что банку неинтересно, так это переводы до 30 тысяч в месяц оборота на карте.

Когда проверяют переводы

Симутин отметил, что банки проверяют переводы от 30 до 400 тысяч гривен, когда:

  • значительное количество переводов - десятки и сотни операций
  • увеличение вдвое оборота на карте
  • снятие более половины средств с карты
  • жалоба банка от лица, передавшего вам средства

По результатам проверки возможны следующие "сценарии":

  • банк самостоятельно выяснит необходимые данные от клиента и решит, что все хорошо и продолжит сотрудничество
  • банк приостановит работу с клиентом и проинформирует об этом Госфинмониторинг

В то же время Госфинмониторинг принимает все заявления, а таковых может быть до миллиона, но реагирует только на важнейшие из них, которые примерно составляют 10% от всех.

"Финансовый контроль действительно существует и ежегодно становится более эффективным, но правоохранительные органы вами гарантированно заинтересуются только если ваши финансовые операции не просто немного подозрительны, а носят исключительный и массовый характер", - отметил адвокат.

Как пройти финмониторинг

Роман Симутин советует доказать банку только два факта:

  • вы осуществляете законную деятельность
  • вы оплатили или освобождены от уплаты налогов

Доказательствами законности полученных вами средств могут служить:

  • справка о доходах с работы
  • таможенная декларация
  • документы, подтверждающие получение денежных компенсаций, выплат, материального обеспечения
  • копии документов, подтверждающих получение наследства

Адвокат советует не затягивать и не игнорировать банковские запросы по поводу проверки счета, а своевременно контактировать с банком, предоставляя необходимую информацию о платежах.

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