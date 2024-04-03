Силой в военкомат: адвокат рассказал, что делать, если задерживают работники ТЦК

Фиксируют случаи, когда люди в военной форме вместе с полицией задерживают мужчин и заталкивают в транспорт. Адвокат рассказал, как можно защитить свои права при задержании ТЦК.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube -канал адвоката Романа Симутина.

Какая ситуация может возникнуть

Например, подходят к вам четверо представителей ТЦК и просят предъявить документы, но права они на это не имеют.

Вы можете объяснить им, что они не уполномочены на такие действия и продолжаете идти дальше. Но вам будут перекрывать путь и повторять свое требование.

"Потом кто-то из них берет вас за руку и требует проехать в ТЦК. Вы, конечно же, вырываетесь, а у его коллег срабатывает стадный инстинкт и за руку вас хватает уже остальных мужчин, которые силой пытаются втолкнуть вас в бус. То есть происходит незаконное" задержание", - отметил адвокат.

Статьей 19 четко определено, что органы власти действуют способом и в пределах, предусмотренных Конституцией или законами. Если перечитать законодательство Украины на сайте парламента, то и намека не будет права задерживать для работников ТЦК.

Однако, есть статья 29 Конституции, в которой говорится, что задержать могут только в случае необходимости предотвратить преступление или его прекратить, с обязательным предоставлением возможности воспользоваться правовой помощью.

Также статьей 60 Конституции гарантировано право не выполнять заведомо преступные предписания или приказы. А требование ТЦК поехать с ними незаконно.

"В то же время складывается ложное впечатление о допустимости применения приемов джиу-джитса, стиля пьяного кулака, права использовать оружие или применять баллончик с перцем", - говорится в сообщении.

Необходимая оборона

Следует помнить, если вы примените оружие, то вы не то, что превысите пределы необходимой обороны, вам прямо инкриминируют покушение на убийство и посадят на 15 лет или пожизненно.

Все потому, что ваши действия не соразмерны с ситуацией, ведь не существует угрозы вашей жизни или здоровью. И это еще вариант с лучшим концом. Ибо если вы попытаетесь применить оружие, то с вероятностью 100% вас просто застрелят.

Если вас "упаковывают в бус" люди без опознавательных знаков и удостоверений, то вы можете драться, использовать баллончик и даже оружие, потому что это действительно могут быть преступники.

Но если к вам подошли люди в форме, представились работниками ТЦК, показали удостоверение, вы их идентифицировали, но не хотите насильно ехать в ТЦК и начали драку или применили баллончик, тогда вас ждут:

ассиметричный ответ и с большой вероятностью попадете в больницу с переломами

ваши действия подвергнутся злостному хулиганству и к ответственности привлекут только вас, как инициатора драки

Другое дело, если драку начали представители ТЦК. Здесь все зависит от обстоятельств, тяжести повреждений и квалификации действий каждой из сторон.

Однако, если отсутствует видеозапись или свидетели, то вам будет очень сложно что-либо доказать. Конечно, если у вас не будет средних или тяжких телесных повреждений. Так что в проигрыше останутся обе стороны.

Что следует знать

Самый эффективный способ защиты от таких действий - включить прямой эфир через любое приложение или мессенджер.

Если вы предупредили о прямом эфире, это будет явно побуждать ТЦК вести себя в соответствии со своими полномочиями и уменьшит риск незаконных действий с обеих сторон.

"Поверьте, для них, как и для полиции, видеосъемка - это холодный душ, а прямой эфир просто караул", - добавил Симутин.

Также видео невозможно удалить из сети, доказательства сохранятся автоматически.

В случае незаконного задержания, если вы не согласны с такими действиями, лучше оказывать только пассивное сопротивление, то есть вырываться, сопротивляться, звать на помощь, но не давать волю эмоциям и не применять кулаки.

Если вас задержали с применением физической силы и незаконно доставили в ТЦК, тогда вам следует правильно зафиксировать этот факт, подав заявление в полицию, ДБР и прокуратуру.

Так у вас будет больше шансов признать их действия противоправными, а все дальнейшие действия, совершенные в помещении ТЦК против вашей воли - незаконными.