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У поліції пояснили, коли можуть обшукувати українців: "чесним людям нема чого приховувати"

Автор: Володимир Костирін

В Україні правоохоронці мають право обшукувати громадян на певних підставах, що зазначено в законі про Національну поліцію. Заступник глави МВС Антон Геращенко наголосив, що такі перевірки здійснюються в інтересах безпеки суспільства.

Про це заступник міністра сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він також додав, що при обшуках важливо дотримання законодавства.

Геращенко назвав деякі підстави, які дозволять поліцейським проводити огляд речей у громадян.

"Наприклад, людина, яка каже: "Я був у клубі, і мені там якийсь чоловік пропонував наркотики". Таким чином, поліцейські можуть почати перевірку цієї людини, сказати: "Надійшла інформація, що у вас нібито є наркотики, покажіть, що у вас є"", - навів приклад заступник голови МВС.

За його словами, в таких випадках "копи" просто не мають права не реагувати.

"Це потрібно зробити, чи сказати: "ок, нам сказали, що та людина торгує наркотиками, і ми будемо просто сидіти, Тільки б про нас ніхто не написав?""- питає Геращенко.

В якості ще однієї підстави він назвав випадки зі зверненням до правоохоронців громадян, які стали жертвами пограбування, крадіжки, або заявляють про правопорушення.

"Наприклад, у вас вкрали гаманець, ви кричите: "Зупиніть людину!" Хтось когось зупинив, але ви не бачили, хто саме у вас вкрав гаманець. Потрібно у нього провести поверхневий огляд? Чи ми не будемо цього робити?"- каже Геращенко.

Заступник міністра акцентував на тому, що головне - це "інтереси безпеки суспільства з повагою до прав людини".

"Чесним людям нема чого приховувати", - резюмував він.

Раніше ми писали про те, що Давид Арахамія пояснив, чому провалили закон про шокери для поліції, та з якої причини Верховна Рада не стала розширювати повноваження правоохоронців щодо використання цих спецзасобів.

Нагадаємо, перед цим у МВС пояснювали, чи можуть без пояснень зупиняти та оглядати авто.

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