Арахамія пояснив, чому провалили закон про шокери для поліції: "давайте правді в очі дивитися"

За словами політика, відхилили законопроект №4375 з двох причин:

через ігнорування зауважень до документа від підкомітету з питань діяльності органів правопорядку правоохоронного комітету ВР. Зокрема, про доцільність застосування шокерів до людей з серцево-судинними захворюваннями та вагітних.

через норму про право поліцейських застосовувати електрошокер до громадян за адміністративне правопорушення.

Арахамія переконаний, що законопроект все ж буде ухвалено, але після доопрацювань.

"Я відповідаю в парламенті за голоси, і ми провалили цей законопроект. Там є дві причини. У нас є чат депутатів, і депутати кажуть: "Ми всі за те, щоб дати поліції право використовувати ці електрошокери". Але - дві речі. На комітеті, коли це розглядалося, був негативний висновок, і сказали - поверніть назад на доопрацювання", - сказав нардеп.

При цьому автори законопроекту "об'їхали" рішення парламентського комітету і понесли документ у зал на голосування.

"Ну люди з комітету кажуть: "Як, а для чого ми працюємо?" І за це зрізалося, умовно кажучи 50 голосів", - говорить глава фракції "СН".

Крім того, Арахамія озвучив побоювання про ризики зловживання поліцейськими правом на використання електрошокерів.

"Друга річ була - це прибрати звідти адмінправопорушення. Чому? Коли просто людину зупинили... Давайте правді в очі дивитися. У поліції теж є погані люди. Велика дуже організація. Вночі в якомусь селі когось зупинили, хтось щось комусь нагрубив, його "нашокували", сказали: "В цей час поламався відеореєстратор"... І таке буває теж в поліції часто... Ну у нас же не люблять поліцію за це, ви це теж прекрасно знаєте, через такі зловживання", - зазначив нардеп.

Арахамія наголошує, що проект закону про електрошокери для поліцейських все ж буде прийнятий після відповідних правок.

"Тому - ми за шокери. Ви їх до того ж вже купили, вони є у поліції. Ми це обов'язково зробимо. Треба просто коректно доопрацювати цей законопроект", - резюмував депутат.

Нагадаємо, що зараз у поліцейських є право застосовувати електрошокові пристрої для відбиття нападу на себе, іншу особу та/або об'єкт, що знаходиться під охороною, і для відбиття нападу тварини, яка загрожує життю і здоров'ю правоохоронця або іншої особи.

Раніше повідомлялося, що кожен поліцейський, який пройде навчання з використання електрошокера, випробовує пристрій на собі.

Нагадаємо, у минулому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" колишній телеведучий Роман Мідний, який минулого року повернувся до рідного Донецька, розповів про настрої місцевих жителів, про їхнє ставлення до війни з Україною, рівень життя і пропаганду.



Також Сергій Притула висловився про ситуацію на сході країни та настрої українців через провокації РФ на кордоні України.



Крім того, у минулому випуску програми Шустера експерти розбиралися, чому молодь зі сходу більше хоче емігрувати до інших країн, ніж молодь із заходу?



А ще перший президент України Леонід Кравчук розповів правду про відношення РФ до України.



Звісно ж, не обійшлося і без суперечок у прямому ефірі. Одна з них - між Сергієм Притулою і Юрієм Бойком.