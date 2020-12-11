У поліції знайшли "плюс" в ожеледиці на дорогах України: заявили про рекорд

Ожеледиця у Києві призвела до величезної кількості ДТП, при цьому в поліції побачили в складній ситуації на дорогах столиці та інших міст через "ковзанки" внаслідок негоди певні плюси.

Так, водії стали рідше перевищувати швидкість, розповів заступник голови патрульної поліції Олексій Білошицький у своєму Facebook.

"Спостерігається зменшення "порушень швидкості", які зафіксовані в автоматичному режимі. Учора камери зафіксували всього 3075 і це рекордно низький показник", - написав він.

Також правоохоронець надав статистику про аварії за минулу добу в Україні.

Всього по країні було зареєстровано 1435 повідомлень про ДТП, з яких 84 випадків із загиблими або травмованими.

10 грудня в результаті аварій 8 людей загинули та 99 були травмовані.

У Києві в поліцію надійшло 503 повідомлень про ДТП, з яких - 7 із загиблими або травмованими. У результаті аварій у столиці загинули 2 людини та 6 осіб були травмовані.

Білошицький закликав всіх бути уважними та обережними, а також зазначив, що не всі водії були готові до зміни погодних умов - деякі взагалі не встигли змінити гуму з літньої на зимову.

"Якщо ви вже опинилися у важкій ситуації - телефонуйте на спецлінію 102", - звернувся він до українців.

Раніше ми писали про те, як правильно пересуватися та уберегтися від травм через ожеледицю на вулиці.

Нагадаємо, що камери спостереження на дорогах налаштовують на нове порушення, і пробку тепер не об'їдеш.