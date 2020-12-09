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Камери спостереження на дорогах налаштовують на нове порушення: затор тепер не об'їдеш

Середа 09 грудня 2020 08:08
Камери спостереження на дорогах налаштовують на нове порушення: затор тепер не об'їдеш
Камери автофіксації порушень ПДР отримають розширені функції (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У поліції вже почали переналаштовувати камери для автоматичної фіксації порушень ПДР. Нововведення дозволить виявляти тих порушників, які полюбляють кататися по смузі для руху громадського транспорту.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Пристрій зможе бачити авто, яке їде по смузі для громадського транспорту або припарковано на ній.

У поліції кажуть, що зараз розробляють цей алгоритм, і тестують його. Поки що жодної камери такої немає.

"Смуга громадського транспорту, а також стоянка-зупинка на смузі громадського транспорту, а також проїзд на заборонений сигнал світлофора", - каже Олександр Білошицький, перший заступник керівника патрульної поліції Києва.

Журналісти лише за хвилину "зловили" чотири таких порушники. Але найбільше таких у годину пік, деякі просто не встигають перебудовуватися. Тепер така недбалість або бажання об'їхати затор буде каратися.

Штраф за таке порушення становитиме 510 грн.

Камери автофіксації порушень ПДР отримають розширені функції (відео: ТСН)

Раніше ми писали, що в Україні планують збільшити кількість камер авто- і відеофіксації порушень ПДР, які встановлять на дорогах у всіх областях.

Також повідомлялося про найбільш сенсаційні порушення ПДР, які зняли камери автофіксації.

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