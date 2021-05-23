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Українців попередили про шахраїв, які "кидають" на великі суми: працюють законно

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Києва, Неділя 23 травня 2021 14:20
Українців попередили про шахраїв, які "кидають" на великі суми: працюють законно Колаж РБК-Україна: Українців попередили про шахраїв
Автор: Світлана Мащенко

Українців попередили про хитру схему шахраїв, які роками "кидають" українців на тисячі гривень. При цьому довести що-небудь складно, так як працюють вони цілком законно.

Про розповів Володимир Степаненко в Facebook, чиї батьки постраждали від дій аферистів.

За словами блогера, все сталося ще в червні 2020-го року. Його батьків, людей немолодого віку, обдурили обіцянкою встановити газові лічильники. Після того як нібито "договір" був оформлений і підписаний, а сума 3200 грн була оплачена, шахраї стали "годувати" обіцянками і "завтраками".

"Дехто - Павленко Руслан Анатолійович, шляхом зловживання довірою і шахрайських дій виманив у моїх батьків суму в розмірі 3200 грн, нібито на установку газових лічильників, мовляв, навіщо вам таким займатися, компанія влаштує все сама, а головне - гроші вперед і підпишіть там деякі папери", - пише Володимир.

Українців попередили про шахраїв, які &quot;кидають&quot; на великі суми: працюють законно

Фото: Шахраї обманюють українців з установкою газових лічильників, купон на знижку (facebook.com/Владимир Степаненко)

Цікаво, що "підрядник" відповідав на дзвінки, але весь час плутався в іменах, прикривався карантином, масовістю замовлень, іноді переходячи на грубості, що, мовляв, сказали завтра, значить завтра. Обіцяли навіть повернути гроші за зірвані умови договору, але далі обіцянок справа не зайшла.

Володимиру Степаненку вдалося знайти дані по аферистах, які діють цілком законно, адже оформлені вони як ФОП.

"Вдалося знайти окремо інфо за даними персонажами, що таким чином розводять довірливих і наївних людей, на жаль і ах, але в цей смутний час одні хочуть дешевше, а інші "впарюють" повітря за гроші", - додав блогер.

Відзначимо, що компанія зареєстрована ще в 2014-му році. Можна лише припускати, скільки довірливих українців попалися на вудку аферистів.

Українців попередили про шахраїв, які &quot;кидають&quot; на великі суми: працюють законноУкраїнців попередили про шахраїв, які &quot;кидають&quot; на великі суми: працюють законно

Фото: Дані про шахраїв, які працюють у Києві та області (facebook.com/Владимир Степаненко)

"Сподіваюся, що даний пост і інформація в ньому допоможуть відновити статус-кво, справедливість і привести до кримінальної відповідальності шахраїв, можливо, навіть бути більш пильними потенційним жертвам, що скоротить виникнення таких випадків і зробить наше суспільство чистішим!" - додав киянин.

Раніше ми писали, що у Києві викрили нахабного шахрая, який прикидається кур'єром служби доставки.

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