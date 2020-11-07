У Київській області затримали викрадачів, які вимагали у бізнесмена 2 млн доларів

Фото: затримання (mvs.gov.ua)

У Київській області затримали озброєних осіб, які викрали приватного підприємця. Вони катували потерпілого і вимагали у нього надуманий борг у 2 мільйони доларів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Серед викрадачів - четверо громадян Казахстану і двоє жителів Київської області.

Про викрадення 27-річного жителя села Софіївська Борщагівка повідомила в поліцію його дружина.

Зазначено, що чоловіка схопили вранці біля його будинку, заштовхали в автомобіль і відвезли в невідомому напрямку.

Пізніше стало відомо, що потерпілого відвезли в ліс, де прив'язали до дерева і катували, вимагаючи борг в сумі 2 млн доларів. Нападники зняли з електронного гаманця підприємця 20 тисяч іноземної валюти.

Чоловікові вдалося врятуватися.

За фактом викрадення людини та розбійного нападу слідчі Києво-Святошинського відділу поліції відкрили кримінальні справи за частиною 2 статті 146 ("Незаконне позбавлення волі або викрадення людини") і частини 4 статті 187 ("Розбій") Кримінального кодексу.

Відзначається, що поліцейським вдалося вийти на слід викрадачів. Двох з них при силовій підтримці спецназівців оперативники затримали на території Київської області. Ними виявилися 29-ти та 49-річний чоловіки. Старшому суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

При проведенні обшуків за місцями їх проживання правоохоронці виявили та вилучили велику кількість зброї різної модифікації, боєприпаси, кастети, ножі, балаклави, рації, перуки, рукавички, мобільні телефони, банківські картки, наркотики і гроші. Також вилучено автомобілі, на яких пересувалися члени ОЗГ.

Нагадаємо, двох оперуповноважених Управління стратегічних розслідувань у Київській області Нацполіції затримали за вимагання 500 тисяч гривень неіснуючого боргу.

Як писало РБК-Україна, правоохоронці затримали виконуючого обов'язки начальника одного з головних управлінь Державної фіскальної служби. Чиновника підозрюють у вимаганні 200 тисяч доларів (понад 5 млн гривень) за закриття кримінальної справи.