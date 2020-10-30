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Посадовця фіскальної служби підозрюють у вимаганні понад 5 млн гривень

Київ, П'ятниця 30 жовтня 2020 20:46
Посадовця фіскальної служби підозрюють у вимаганні понад 5 млн гривень
Фото: затримання підозрюваного (gp.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Правоохоронці затримали виконувача обов’язків начальника одного з головних управлінь Державної фіскальної служби України. Посадовця підозрюють у вимаганні 200 тисяч доларів (понад 5 млн гривень) за закриття кримінального провадження.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

Слідство підозрює, що посадовець вимагав хабар від керівника фармакологічного підприємства за повернення вилучених під час обшуку документів та закриття справи.

Пізніше стало відомо, що "на гарячому" під час отримання першої частини неправомірної вигоди в розмірі 100 тисяч доларів США затримано виконуючого обов'язки начальника Головного управління протидії економічним правопорушенням ДФС України Нєговелова Романа Олександровича.

На даний час, слідчими ДБР здійснюються слідчі дії. Спецоперація з викриття та припинення протиправної діяльності здійснювалась під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора України за оперативного супроводження Головного оперативного управління ДБР.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Нагадаємо, у Сумах депутата обласної ради затримали за підозрою у вимаганні грошей від керівника комунального підприємства. Кошти депутат планував витратити на передвиборчу кампанію.

Також РБК-Україна писало про затримання віце-мера одного з міст Луганської області за вимагання. Посадовець вимагав "відкат" за проведення тендеру.

Крім того, у вересні правоохоронці затримали головного податківця Тернополя за вимагання 40 тисяч доларів.

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