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Поліцейська вилетіла з вікна: в Києві відбулося страшна ДТП

STYLERЖиття    10.11.2019 - 11:19
Поліцейська вилетіла з вікна: в Києві відбулося страшна ДТП
ДТП в Києві (фото: РБК-Україна)

У Києві в результаті аварії співробітниця поліції вилетіла через вікно службового автомобіля

У Києві 9 листопада сталася страшна ДТП за участю машини поліції. В результаті аварії з вікна авто Reno Logan вилетіла співробітниця правоохоронних органів. Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

Аварія сталася на перетині вулиць Берлінського - Шусева.

"Попередньо, зіткнулися два легкових авто: Audi, в якому перебували мати з дочкою (можливо, ще водій), і поліцейський Reno. За словами очевидців, поліція їхала без сирени. З патрульного автомобіля вилетіла поліцейська, її стан не відомий, забрали на носилках. Водієві надають медичну допомогу", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що з авто Audi дівчинка жива, мама не ясно, одного поліцейського госпіталізовано, доля дівчини-поліцейської - не відома. На місці події працювало декілька екіпажів швидкої, поліції. Зараз поліція встановлює всі подробиці.

Поліцейська вилетіла з вікна: в Києві відбулося страшна ДТППоліцейська вилетіла з вікна: в Києві відбулося страшна ДТПАварія в Києві (Київ Оперативний/Facebook)

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