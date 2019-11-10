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Полицейская вылетела из окна: в Киеве произошло жуткое ДТП

STYLERЖизнь    10.11.2019 - 11:19
Полицейская вылетела из окна: в Киеве произошло жуткое ДТП
ДТП в Киеве (фото: РБК-Украина)

В Киеве в результате аварии сотрудница полиции вылетела через окно служебного автомобиля

В Киеве 9 ноября произошло жуткое ДТП с участием машины полиции. В результате аварии из окна авто Reno Logan вылетела сотрудница правоохранительных органов. Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Авария произошла на пересечении улиц Берлинского - Шусева.

"Предварительно, столкнулись два легковых авто: Audi, в котором находились мать с дочерью (возможно, еще водитель), и полицейский Reno. По словам очевидцев, полиция ехала без сирены. С патрульного автомобиля вылетела полицейская, ее состояние не известно, забрали на носилках. Водителю оказывают медицинскую помощь", - сказано в сообщении.

Отмечается, что из авто Audi девочка жива, мама не ясно, один полицейский госпитализирован, судьба девушки-полицейской - не известна. На месте происшествия работало несколько экипажей скорой, полиции. Сейчас полиция устанавливает все подробности.

Полицейская вылетела из окна: в Киеве произошло жуткое ДТППолицейская вылетела из окна: в Киеве произошло жуткое ДТПАвария в Киеве (Киев Оперативный/Facebook)

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