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У Кропивницького поліцейський збив на смерть пішохода

Новини » Надзвичайні події     09.11.2019 - 16:57
У Кропивницького поліцейський збив на смерть пішохода
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Розслідуванням ДТП займаються слідчі ДБР

У Кропивницького співробітник Національної поліції в Кіровоградській області скоїв наїзд на пішохода, від отриманих травм чоловік помер. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань (ДБР).

Повідомляється, що займаються розслідуванням ДТП слідчі ДБР.

"За попередньою інформацією, поліцейський, перебуваючи за кермом власного автомобіля марки Opel Astra, на одній з вулиць міста Кропивницького скоїв наїзд на пішохода. Потерпілий від отриманих травм помер в лікарні. Зараз вирішується питання про повідомлення поліцейському про підозру", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження щодо порушення ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. У разі доведення провини, поліцейському загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Житомирській області вантажівка зіткнулася з легковим автомобілем. В результаті ДТП загинули три людини, ще один отримав травми.

Також повідомлялося, що в Харкові відбулося смертельне ДТП за участю пішохода. На вулиці Кільцева автомобіль скоїв наїзд на чоловіка, який від отриманих травм той загинув.

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