В поліклініці про це не розкажуть: Комаровський попередив про небезпечну інфекцію

Доктор Комаровський розповів про те, як захиститися від небезпечної ротавірусної інфекції, на яку хворіють майже 100% дітей у віці до п'яти років. Про це знаменитий педіатр написав на своїй сторінці в Instagram.

За словами Євгена Комаровського, щеплення від ротавірусної інфекції необхідно зробити у віці до шести місяців у два прийоми. Однак вакцини від неї нема в переліку, що пропонують державні поліклініки.

"Ротавірус - це збудник кишкової та ротавірусної інфекції. Це досить важка кишкова інфекція з високим рівнем зневоднення, високою ймовірністю потрапити в стаціонар, мати після цього крапельниці, дієти і т. д." - розповідає педіатр.

Важливою особливістю вакцинації від інфекції є те, що її дуже треба закінчити до того, як дитині виповниться півроку.

Комаровський й розповів про небезпеку ротавірусної інфекції (фото: unsplash.com)

Тільки в приватних клініках за бажанням батьків можна зробити щеплення проти ротавірусу. При чому, це навіть не укол, а прості крапельки.

"Питання щодо вакцинації від ротавірусної інфекції - це не питання доцільності, а питання матеріальних можливостей. Якщо у вас є можливість вакцинувати дитину від ротавірусної інфекції, цією можливістю слід скористатися", - пише Комаровський.

Комаровський й розповів про небезпеку ротавірусної інфекції (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

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