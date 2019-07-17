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Будьте обережні: Комаровський зробив важливе попередження для батьків

STYLERЖиття    17.07.2019 - 07:16
Будьте обережні: Комаровський зробив важливе попередження для батьків
Доктор Комаровський (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Комаровський назвав небезпечні симптоми і пояснив, як надати першу допомогу

Доктор Комаровський нагадав батькам симптоми теплового удару, які часто зустрічаються у маленьких дітей після тривалого перебування в зоні високих температур повітря. Він пояснив, що для розвитку теплового удару не обов'язково, щоб дитина тривалий час перебувала на сонці.

Комаровський зазначив, що тепловий удар виникає тоді, коли при підвищеній теплопродукції або при зниженій тепловіддачі організм дитини не встигає віддавати у навколишнє середовище зайве тепло. В такій ситуації організм дитини перегрівається і з'являються небезпечні симптоми.

Тепловий удар може виникнути, коли:

  • На вулиці або в приміщенні дуже жарко.
  • Вологість повітря наближається до 100% (чим вище вологість, тим менше тепловіддача)
  • Коли нікуди сховатися від сонця.
  • Коли на дитині в спеку занадто багато одягу.
  • Коли в організмі не вистачає рідини.
  • Коли присутня надмірна вага.
  • При активній фізичній роботі в спеку.
  • Хвороби центральної нервової системи можуть вплинути на тепловіддачу.
  • Засоби, що стимулюють нервову систему, можуть призвести до теплового удару (кокаїн, екстазі, амфетамін).
  • Вік дитини та незрілість механізмів регуляції тепловіддачі (чим молодша дитина, тим більше ризику) може стати причиною теплового удару.

Основні симптоми теплового удару: втрата свідомості, припинення утворення поту, шкіра гаряча, бліда і суха. У маленьких дітей можлива блювота і пронос.

Будьте обережні: Комаровський зробив важливе попередження для батьків

Фото: instagram.com/doctor_komarovskiy

Дитину необхідно перенести в тінь і де є вітерець, як варіант – під кондиціонер. Її потрібно роздягнути і покласти. За необхідності можна покласти прохолодний компрес на голову, обтерти шкіру водою з температурою близько 30 градусів. Як тільки малюк прийде в себе – рясне питво прохолодної рідини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Комаровський дав поради батькам про те, як не підхопити небезпечну інфекцію.

А також розповідали про те, що Комаровський зруйнував міф про серйозне захворювання.

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