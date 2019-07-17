Будьте обережні: Комаровський зробив важливе попередження для батьків

Комаровський назвав небезпечні симптоми і пояснив, як надати першу допомогу
Доктор Комаровський нагадав батькам симптоми теплового удару, які часто зустрічаються у маленьких дітей після тривалого перебування в зоні високих температур повітря. Він пояснив, що для розвитку теплового удару не обов'язково, щоб дитина тривалий час перебувала на сонці.
Комаровський зазначив, що тепловий удар виникає тоді, коли при підвищеній теплопродукції або при зниженій тепловіддачі організм дитини не встигає віддавати у навколишнє середовище зайве тепло. В такій ситуації організм дитини перегрівається і з'являються небезпечні симптоми.
Тепловий удар може виникнути, коли:
Основні симптоми теплового удару: втрата свідомості, припинення утворення поту, шкіра гаряча, бліда і суха. У маленьких дітей можлива блювота і пронос.
Фото: instagram.com/doctor_komarovskiy
Дитину необхідно перенести в тінь і де є вітерець, як варіант – під кондиціонер. Її потрібно роздягнути і покласти. За необхідності можна покласти прохолодний компрес на голову, обтерти шкіру водою з температурою близько 30 градусів. Як тільки малюк прийде в себе – рясне питво прохолодної рідини.
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