Яблука небезпечні для зубів, якщо їсти їх неправильно: не допускайте цих помилок

Яблука мають багато корисних мікроелементів і антиканцерогенних властивостей, ці популярні фрукти перешкоджають старінню і сприяють зміцненню нашої імунної системи. Проте у деяких випадках вони можуть призвести до пошкодження зубів.

У яких випадках яблука загрожують створити неприємності організму та як цього уникнути - читайте в матеріалі нижче.

Дантисти та експерти в галузі здорового харчування звертають увагу, що за рахунок високого рівня кислотності надмірне вживання яблук, або якщо ними закусувати основну їжу, можуть призводити до ерозії зубів, тобто руйнувати емаль і призводити до розвитку карієсу.

Така ерозія виникає при втраті або зношуванні емалі через кислотні атаки, які можуть бути спричинені яблуками, а також деякими цитрусовими та газованими напоями, пише tamworthdentists.

Як пояснюють дантисти, під емаллю знаходиться шар, званий дентином, де знаходяться нерви. Коли емаль стирається, дентин оголюється і викликає біль та чутливість.

Як запобігти пошкодженню зубів при вживанні яблук

Досить випити просту воду відразу після вживання яблука, що допоможе змити частину кислоти, внаслідок чого зуби менше страждатимуть від кислотної ерозії.

Крім того, можна також випити молоко або з'їсти сир, щоб нейтралізувати наслідки кислотної ерозії, оскільки вони обидва містять кальцій.

За словами відомого німецького дантиста Маркуса Фелбера, не слід також заїдати яблуками нещодавній обід або вечерю, а поширену думку про те, що вживання цього фрукта після їжі нібито допомагає очистити зуби - фахівець називає помилковою.

"Через відсутність захисного кислотного шару після їжі яблуко більше ушкоджує емаль зубів, ніж приносить їй користь", - пояснив він.

Так, на відновлення природної захисної кислотної оболонки зуби зазвичай потребують мінімум пів години.