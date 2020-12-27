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Не завжди корисні: названо несподівану небезпеку яблук для здоров'я

Автор: Анжеліка Галушко

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Яблука є одним із найпопулярніших і корисних фруктів. Вони насичують організм людини вітамінами й мікроелементами, які попереджують старіння і змінюють імунітет. Але, попри численні переваги яблук, їхнє надмірне вживання може стати причиною отруєння.

Видання Ukr.Media пояснює, що у фруктах, і зокрема в насінні, міститься небезпечна речовина — амигдалін. Він нешкідливий у невеликій кількості, але його надлишок може зашкодити організму. Зокрема, якщо з'їсти багато яблучних зерен, існує ризик харчового отруєння.

Крім того, у яблучній м'якоті містяться кислоти, які у великих кількостях можуть пошкодити зубну емаль. Тому рекомендується прополоскати рот чистою водою після того, як куштували яблука.

Як наголошує видання, потрібно розумно підходити до вживання яблук і тоді, вони будуть корисними, і відмовлятися від них у жодному разі не доведеться.

Нагадаємо, деякі овочі та фрукти треба їсти зі шкіркою, бо в ній міститься безліч поживних речовин.

Як повідомлялося, дослідження показало, як впливає вживання одного яблука на день на організм.

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