Корисно для здоров'я: названо овочі та фрукти, які треба їсти зі шкіркою

Фрукти та овочі корисніше їсти зі шкіркою (ілюстративне фото: pixabay.com)

Овочі та фрукти - найкраще джерело корисних речовин. Перед вживанням більшість з них люди очищають від шкірки, бо вважається, що в ній містяться небезпечні хімічні речовини. Але насправді в цій частині плоду - безліч поживних речовин.

Так, видання Ukr.Media наводить перелік овочів та фруктів, які не варто очищати. Велику кількість клітковини містять яблука, зокрема, їхня шкірка.

Вживання цих плодів стабілізує рівень цукру в крові й знижує рівень поганого холестерину. Яблука також сприяють схудненню і втамовують на тривалий час відчуття голоду.

Крім клітковини в шкірці є високий вміст пектину і речовин, які запобігають розвитку запальних процесів і пошкоджень кровоносної системи. У шкірці плодів присутні речовини, які також покращують роботу легенів. Але перед вживанням фахівці радять ретельно мити плід.

Один з головних джерел бета-каротину, який корисний для шкіри та слизових оболонок, є морква. Цей овоч також містить чимало важливих для організму речовин, але їх найбільше саме в перших шарах моркви. У зв'язку з цим, фахівці рекомендують не чистити овоч, а перед приготуванням страви - ретельно вимити.

Надзвичайно важливий компонент, який запобігає пошкодженню клітин і пов'язує з собою залізо, міститься у шкірці баклажану. Йдеться про антоціанін насунін. Доведено, що він також знижує ризик розвитку раку і стабілізує рівень холестерину.

Купуючи баклажан необхідно звертати увагу на його зовнішній вигляд. Шкірка має бути гладкою і твердою, без пошкоджень.

Картопля багата вітаміном С та клітковиною. Щоб ці корисні речовини збереглися, експерти радять відварювати або запікати її в шкірці.

Огірок понад 95% складається з води. Але більшість поживних речовин, зокрема, і вітамін А, присутній саме в шкірці. Тому, як й інші овочі, фахівці наполегливо рекомендують не зрізати її, а ретельно мити плід перед вживання.

Нагадаємо, Світлана Фус перелічила овочі для зимового харчування. За її словами, необхідно щодня споживати близько 500 г овочів.

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