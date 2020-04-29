Політ гігантського астероїда біля Землі показують онлайн: яскраве відео

Астероїд величезних розмірів пролітає на мінімальній відстані від Землі. Гігант на ім'я 1998 OR2 зблизився з планетою в ніч на 29 квітня, але найбільш близької відстані небесне тіло досягло опівдні. Астрономи показують трансляцію польоту в реальному часі.

І хоча 1998 OR2 проноситься на безпечній відстані в 6,2 мільйона кілометра, в космічних масштабах це суща дрібниця. Астероїд зараховують до потенційно небезпечних для життя на нашій планеті. Адже при наступному зближенні він буде пролітати в 3,5 раза ближче.

Діаметр астероїда визначити непросто, цифри варіюються від 1,84 до 4,11 кілометра. Для спостереження за ним вчені використовують телескопи Slooh на Канарських островах і в Чилі.

Попри дальність від Землі, політ астероїда можна спостерігати в реальному часі завдяки його великому розміру і сучасним технологіям в обсерваторіях.

Біля Землі пролітає астероїд 1998 OR2 (відео: YouTube)

За оцінками NASA потенційно небезпечними астероїдами вважаються небесні тіла розміром понад 140 метрів, і близькість яких до планети менш як 7,5 мільйона кілометра. 1998 OR2 вписується в ці критерії.

Раніше ми писали, що біля Землі пролетів астероїд, який наблизився до планети на мінімальну за останні 400 років відстань.