У Києві змінять монумент "Батьківщина-мати": як він буде виглядати

У Києві встановлюють флагшток (фото: РБК-Україна)

У Києві піднімуть головний прапор України

У Києві планують змінити до свята Дня незалежності монумент "Батьківщина-мати", який знаходиться на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України в Другій світовій війні". Біля пам'ятника встановлюють флагшток висотою 90 метрів, на якому буде розвиватися національний прапор розміром 16 на 24 метри.

Національний символ піднімуть в небо - 23 серпня, у День державного прапора України, повідомляють на сайті столичної мерії.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що проект зі встановлення флагштока – благодійний, бюджетних коштів на нього не витрачають.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що спочатку флагшток планувалося побудувати коштом міського бюджету, і на це передбачалося витратити 50 мільйонів гривень. Проте пізніше плани змінилися, і в КМДА повідомляли, що благодійні організації витратять на флагшток у 4-5 разів менше, ніж заявлялося раніше.

Встановлення флагштока в Києві (фото: kyivcity.gov.ua)

Зазначимо, що прапор буде добре видно з різних точок столиці.

Після будівництва флагшток буде виглядати так.

Флагшток повинен буде виглядати так (фото з архіву)

Як ми раніше писали, незабаром Київ чекають дуже серйозні зміни, які раніше переносилися через карантин. В "Киівгенплані" повідомили, що планують перенести діловий центр Києва на лівий берег Дніпра.