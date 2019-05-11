Замах на Філарета: суд поставив крапку в скандальній справі

Фото: почесний патріарх Філарет (РБК-Україна)

Екс-священик брав участь в АТО на Донбасі

Суд поставив крапку в справі про замах на Філарета 25 травня 2018 року. Підсудний Михайло Возняк - колишній заштатний єпископ Чернігівський і Ніжинський Севастіан - був визнаний винним у скоєнні злочину, а саме в заподіянні умисного легкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу). Шевченківський райсуд Києва оштрафував його на 850 гривень.

На сайті Єдиного держреєстру судових рішень повідомляється, що вирок було винесено 2 травня, а оприлюднено 8-го.

Зазначається, що Возняк повністю визнав свою провину і розкаявся. Суд при винесенні рішення взяв це до уваги, а також те, що підсудний раніше не притягувався, займається суспільно-корисною працею, має позитивну характеристику за місцем служби і проживання, безпосередньо брав участь в АТО на території Донецької області, не перебуває на обліку у нарколога та психіатра.

У матеріалах суду йдеться, що 25 травня 2018 року близько 19:30 Михайло Возняк - намісник монастиря "Всіх святих м. Києва" - увійшов до приміщення Київської патріархії (вул. Пушкінська, 36), і в коридорі зустрів економку патріархії монахиню Варвару (в миру - Надію Шульгач). Чоловік розпилив їй в обличчя сльозогінний газ, після чого втік.

Фото: скрін (reyestr.court.gov.ua)

Нагадаємо, що напад в резиденції Філарета, в той час предстоятеля УПЦ Київського патріархату, 27 липня 2018 року Синод назвав замахом на вбивство, адже якщо б газ потрапив у владику, враховуючи його похилий вік, це могло б спричинити важкі наслідки, аж до смерті.

Фото: Почесний патріарх Філарет (Віталій Носач, РБК-Україна)

Тоді ж Севастіана позбавили сану священика.

Фото: скрін (facebook.com/PatriarchPhilaret)

Сам Возняк у суді розповів, що того дня нібито приніс Філарету книги. У коридорі приміщення церкви він зустрів монахиню Варвару, яка почала кричати, що йому тут знаходиться не можна. Колишній єпископ дістав з сумки аерозольний балончик зі сльозогінним газом "Перець" і розпорошив їй в обличчя.

Експертиза показала, що монахиня отримала хімічний опік першого ступеня кон'юнктиви обох очей, що відноситься до легкого тілесного ушкодження (на відновлення потрібно до 6 діб).

Також з Возняка стягнули крім штрафу близько 1030 гривень на користь держави як витрати на залучення експертів.

Як повідомлялося раніше, нещодавно почесний патріарх Філарет запросив архієпископів на "урочисте молитовне звернення" у Володимирський собор 14 травня. Однак глава ПЦУ митрополит Епіфаній запрошення не отримав.

Також рашее повідомлялося, що ПЦУ спостерігається внутрішнє протистояння.

Нагадаємо, Помісний собор УПЦ КП 15 грудня 2018 року, напередодні Всеукраїнського православного об'єднавчого собору, припинив діяльність церкви шляхом об'єднання і приєднання до створеної Православної церкви України.

11 травня у Міністерстві культури України зазначили, що інформація про нібито відновлення діяльності в Україні такого релігійного об'єднання, як Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП), не відповідає дійсності.