В УПЦ КП заявили, що на Філарета готувався замах

Колишній єпископ УПЦ КП готувався до замаху на патріарха Філарета

Заштатний єпископ УПЦ Київського патріархату Севастіан готувався до вчинення замаху на Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета. Про це йдеться в повідомленні на сайті УПЦ КП.

Як зазначається, єпископ Севастіан завчасно готувався до "розпилення сльозогінного газу в резиденції Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета і напад на монахиню Варвару". 25 травня він разом із сином прийшов ввечері в неприйомний час до резиденції патріарха Філарета на вул. Пушкінській, у цивільному одязі.

При затриманні правоохоронними органами заштатний єпископ Севастіан (Возняк) визнав свою участь у вказаних подіях, пояснивши свій вчинок намаганням потрапити до Патріарха на прийом

Також слідство встановило обдуманість вказаних злочинних дій та завчасне приготування до них.

"Якщо ж дехто із кліру, або ченці, що виявляться пов’язаними клятвою один з одним, або чинитимуть підступи проти єпископів, чи своїх співпричетників, нехай повністю будуть позбавлені свого ступеня", інших правил вказаного змісту – заштатного єпископа Севастіана (в миру Возняка Михайла Ярославовича) позбавити священного сану", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Філарет висловив переконання, що Українська православна церква (УПЦ) отримає автокефалію.