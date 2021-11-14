Одеська Барбі різко здала і постаріла: фото 36-річної Валерії Лук'янової до і після

Валерія Лук'янова, яку багато хто знає на прізвисько "Одеська Барбі", нещодавно здивувала шанувальників дивним перевтіленням. Дівчина запустила прямий ефір в Instagram, і стало очевидно, що свої фото вона ретельно ретушує, перш, ніж показати.

Дивіться нижче в Styler , як змінилася одеситка з ляльковою зовнішністю.

Валерії Лук'яненко 36 років, і вона, схоже, відмовляється приймати неминучі зміни, які відбуваються з тілом будь-якої людини.

Дивіться на відео нижче, яке було опубліковано пару днів тому, як насправді виглядає Валерія.

А ось фото для порівняння, яке також дівчина розмістила нещодавно в мережі. Судячи з усього, дівчина збільшила губи, але на знімку вони все такі ж крихітні.

Валерія Лук'янова, ліворуч: скрін відео, праворуч: фото з "інсти"

Відзначимо, що на рідкісних відео, які дівчина викладає в мережу, помітно, що талія дівчини не така вже й супертонка, як на фото. Фігура звичайно у Валерії відмінна, але помітно, що знімки вона ретушує.

Відео нижче позначено від 5 листопада, і обличчя дівчини на ньому виглядає ляльково, як і раніше.

Валерія Лук'янова стала світовою зіркою майже 10 років тому

Ще в 2007 році Валерія стала володаркою титулу "Міс Діамантова корона України". А в 2012 році дівчина стала світовою інтернет-сенсацією, її фото з'являлося на сторінках західних ЗМІ і в соцмережах.

В одному з інтерв'ю Валерія зізналася, що в юності вела розгульний спосіб життя - пила, курила, погано вчилася. Але потім все змінилося.

Ще в 2012-му вона заявила, що багато років була на сироїдінні, потім перейшла на рідке харчування, а потім і зовсім вирішила зайнятися праноїденням, тобто харчуватися сонцем. Але така ідея була відкладена на деякий термін.

Фото: Валерія Лук'янова (instagram.com/valeria_lukyanova21)

Дівчина заміжня за чоловіком на ім'я Дмитро, але дітей вона заводити не хоче з життєвих принципів.

Валерія багато подорожує, займається медитацією і навіть стверджує, що володіє мистецтвом подорожі в часі і просторі за допомогою позателісних подорожей. При цьому вона навіть проводить семінари з таких подорожей.

Одеська Барбі вірить в "Абсолютну і Нескінченну Єдність" і не належить ні до якої релігії.

Пластику вона не робила, ну майже...

Незважаючи на те, що дівчині приписують ряд пластичних операцій, в тому числі і видалення ребер, вона категорична. Каже, що тільки збільшила груди на два розміри.

При цьому неозброєним оком видно, що її знімки в мережі ретельно відретушовані, але реальні відео, як не крути, правду покажуть рано чи пізно.