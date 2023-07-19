Самый вкусный рецепт шаурмы от известного щеф-повара: о покупной вы забудете навсегда

Ингредиенты

Для приготовления невероятно вкусной шаурмы, вам понадобятся

лаваш

филе бедра курицы - 400 г

пекинская капуста (или белокочанная) - 80 г

морковь по-корейски - 100 г

помидор - 60 г

тертый твердый сыр - 80 г

масло - 12 г

соль

перец

паприка

хмели-сунели

Для соуса

майонез - 2 ст. л.

кетчуп - 2 ст. л.

сметана - 2 ст. л.

сушеный чеснок - 5 г

маринованные огурцы - 80 г

Как готовить

По словам фудблогера, очень важно выбрать хороший лаваш, не перегнутый и не пересушенный, чтобы он в процессе скручивания не порвался. А мясо бедра курицы лучше всего подходит для шаурмы.

Что касается помидоров, то лучше выбирать без мякоти, чтобы сок не вытек из шаурмы. Что касается капусты, лучше не брать салат, айсберг или синюю капусту, потому что они завянут.

Сначала к мясу нужно добавить соль, перец, паприку, хмели-сунели. Налить масла и перемешать руками. Затем обжарить на сковороде по четыре-пять минут с обеих сторон и мелко нарезать.

После этого натереть маринованные огурцы. Смешать майонез, кетчуп и сметану, добавить немного сушеного чеснока и натертых маринованных огурчиков.

Теперь нужно взять лаваш, смазать его соусом, выложить на соус мясо, капусту помидор, морковь, тертый сыр, и сверху еще немного соуса.

С обеих сторон подогнуть края, скрутить. Поставить на несколько минут на гриль или сухую сковородку, чтобы лаваш подрумянился и расплавился сыр. Готово!