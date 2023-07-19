Самый вкусный рецепт шаурмы от известного щеф-повара: о покупной вы забудете навсегда

Вкусную и сочную шаурму можно легко и быстро приготовить дома. А ваша семья будет просить чаще радовать такой вкуснятиной.
Рецептом поделился популярный фудблогер Алекс Миль в своем Instagram.
Для приготовления невероятно вкусной шаурмы, вам понадобятся
Для соуса
По словам фудблогера, очень важно выбрать хороший лаваш, не перегнутый и не пересушенный, чтобы он в процессе скручивания не порвался. А мясо бедра курицы лучше всего подходит для шаурмы.
Что касается помидоров, то лучше выбирать без мякоти, чтобы сок не вытек из шаурмы. Что касается капусты, лучше не брать салат, айсберг или синюю капусту, потому что они завянут.
Сначала к мясу нужно добавить соль, перец, паприку, хмели-сунели. Налить масла и перемешать руками. Затем обжарить на сковороде по четыре-пять минут с обеих сторон и мелко нарезать.
После этого натереть маринованные огурцы. Смешать майонез, кетчуп и сметану, добавить немного сушеного чеснока и натертых маринованных огурчиков.
Теперь нужно взять лаваш, смазать его соусом, выложить на соус мясо, капусту помидор, морковь, тертый сыр, и сверху еще немного соуса.
С обеих сторон подогнуть края, скрутить. Поставить на несколько минут на гриль или сухую сковородку, чтобы лаваш подрумянился и расплавился сыр. Готово!
Раньше мы писали о том, как приготовить маринованные огурцы "по-фински".
Также читайте, с какими овощами не следует запекать картошку.