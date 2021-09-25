Покрови Пресвятої Богородиці: традиції і заборони важливого свята

Покрови не входить в число дванадесятих свят, але вважається у вірян важливим днем. В основі цього свята лежать події, які відбулися в Константинополі на початку десятого століття.

На Візантію здійснили набіг варвари й жителі міста почали шукати укриття і порятунку у Влахернському храмі. Всю ніч вони молилися і сталося явище Пресвятої Богородиці. Вона прийшла по повітрю в оточенні святих, в тому числі з Іоанном Предтечею та апостолом Іоанном Богословом.

Після молитви Богородиця зняла з голови свій покров (омофор) і розкрила його над людьми. Цей покрив захистив все місто, а всіх варварів розмело під час найсильнішої бурі.

Традиції Покрови Пресвятої Богородиці

До 14 жовтня люди намагаються закінчити всі роботи на землі та в полі. Напередодні свята наводили порядок в будинках і дворах, а в саме свято – влаштовували святкові гуляння. цей день вперше розтоплювали печі для обігріву і намагалися використовувати дрова з яблуні, оскільки вважалося, що вона принесе тепло на всю зиму.

На Покрови печуть млинці та задобрюють ними домових. Вечорами влаштовують застілля і гуляння, а частуваннями діляться з бідняками та сиротами. З Покрови починаються весілля. У цей день незаміжні дівчата йшли обов'язково до церкви та ставили свічку біля ікони Богородиці, щоб вдало вийти заміж.

Що не можна робити на Покрова

Не можна працювати по дому, займатися господарством, прибиранням, пранням. Бажано навіть не готувати нічого складного на кухні.

Не можна лаятися, вживати лайливі слова, вживати алкоголь

Не можна позичати гроші або просити в борг

Не можна в цей день відмовляти сватам. Якщо дівчина відмовить сватам, то їй доведеться чекати потім ще три роки.

Не можна стригтися, митися, обрізати волосся або нігті

Не можна відмовляти в гостинності. Вважається, що чим багатшим буде стіл і тепліше зустріч для гостей, тим більше буде достатку в будинку. А ось відмова гостям - рік бід і негараздів буде забезпечений.