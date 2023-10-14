Покров Пресвятой Богородицы по старому стилю: как этот праздник отмечали наши предки

До перехода Украины на новый церковный календарь 14 октября отмечали Покров Пресвятой Богородицы. Еще со времен козачества это один из самых почитаемых праздников, а история его уходит в начало Х века.

О том, как праздновали Покров в древности, пишет РБК-Украина (проект Styler).

Какие обряды проводили на Покров

Наши предки на Покров прощались с осенью и встречали зиму. Была даже пословица: "На Покрову до обіду - осінь, а після обіду - зима". Традиционно в этот день впервые разжигали огонь в печи. Для этого брали дрова из плодовых деревьев. В народе верили, что это обеспечит хороший урожай в следующем году и процветание семьи.

В этот день обязательно устраивали праздничное застолье, для которого пекли блины и покровский каравай. Им угощали всех родственников и соседей. А остатки каравая сушили и хранили до Великого Поста.

Также существовал обряд, который имитировал покров Богородицы. Хозяйка дома становилась на скамью с иконой Матери Божьей в руках, а вся семья опускалась на колени и говорила "Як Цариця Господня покровом землю всю накриває, так і я плід лона свого накриваю від усякої напасті. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь".

Начинался сезон свадеб

С 14 октября начинали гулять свадьбы. Считалось, что пара, которая поженится в этот день, будет жить счастливо. Также в народе верили, если девушка познакомится с парнем на Покров, то они скоро отгуляют свадьбу.

На этот праздник было принято свататься, также начинались вечерницы. В народе говорили, если в этот день выпадет снег - значит будет много свадеб.

Девушки, которые хотели выйти замуж, вечером накануне 14 октября говорили "Покрий землю сніжком, а мене - женишком". После этого ложилась спать, ни к кому не проронив ни слова. Если приснится суженый, скоро будет свадьба. Если же нет - придется еще ждать.

Также девушки обращались к Богородице с молитвами "Свята мати Покровонько, покрий мені головоньку, хоч ганчіркою, аби не зостатися дівкою", "Мати-Покрівонько, покрий Матір сиру Землю і мене молоду", "Свята мати, Покровонько, завинь мою головоньку, чи в шматку чи в онучу - най ся дівкою не мучу".

Николай Пимоненко "Сваты" (фото: Википедия)

Ранним утром на Покров девушки бежали в церковь. Считалось, кто первая поставит свечу, та раньше выйдет замуж. При этом обязательно следили за пламенем свечи - если она спокойна, супружеская жизнь будет мирной. Если свеча при горении потрескивала - жизнь будет бурной.

Некоторые этнографы считают, что современная фата у невест происходит именно от древних традиций покрывать голову засватанным девушкам. Традиционно это делали на Покров, когда отправляли сватов.

Как козаки праздновали Покров

Козаки считали Богородицу своей покровительницей. Главная церковь на Сечи была в честь Покрова, а ее образ изображали на хоругвях, под которыми войско ходило в походы. Этнографические данные свидетельствуют, что у козаков было три главных праздника - Пасха, Богоявление и Храмовый день, который отмечали на Покров.

На этот праздник часть козаков, живших вне Сечи, обязательно приезжала туда, чтобы отметить Покров. Также было принято в этот день собирать козацкий совет, на котором меняли старшину или решали дальнейшие военные планы. Но если старшина их устраивала, то козаки могли не собираться на совет.

"Покров Богородицы" с изображением Богдана Хмельницкого и архиепископа Лазаря Барановича. Первая половина XVIII ст. (фото: Институт Национальной памяти)

Во времена Сечи возник и новый тип иконы - "Козацкая Покрова". На ней под покровом-омофором Богородицы иконописцы размещали украинских иерархов, гетманов, старшину и казаков. До сегодняшнего дня сохранилось чуть больше десятка таких икон.

По свидетельству Дмитрия Яворницкого, исследователя запорожского козачества, за время существования Запорожской Сечи было построено 13 церквей Покрова Богородицы.