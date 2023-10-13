Покров 2023: какие запреты нельзя нарушать, чтобы не навлечь беду

Что запрещено делать на Покров

На Покров существует два самых больших запрета. Первый - это запрет на уныние. Есть даже поверье, что если в этот день вы будете скучать, то таким же для вас будет весь следующий год.

А вот хорошее настроение, ощущение радости и счастья наоборот очень хороши для праздника 14 октября. Чем веселее вы проведете праздник, тем счастливее будете.

Второй важный запрет - это гостеприимство, а точнее отказ в этом. Если к вам пришли гости, накройте пышный стол и проведите с ними время. Чем пышнее стол - тем больше денег у вас будет в следующем году.

Кроме того, 14 октября запрещается:

тяжело работать, заниматься хозяйством, уборкой, стиркой, приготовлением сложных блюд

заниматься ремонтом, строительством

ругаться, материться

злоупотреблять спиртным

одалживать или просить взаймы

стричь волосы, ногти, бороду, а также мыться - сделайте это накануне

Как изменилась дата празднования Покрова

С 1 сентября 2023 года в Украине начал действовать новый церковный календарь, а именно Новоюлианский. Согласно ему почти все великие церковные праздники изменят свои даты.

Новоюлианский календарь "отматывает" все даты на 13 дней назад. Теперь дать важным церковным праздникам следующие: