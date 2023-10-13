Покрова 2023: які заборони не можна порушувати, щоб не накликати біду

14 жовтня українці можуть відзначати свято Покрови Пресвятої Богородиці за "старим" григоріанським календарем. Ця дата вважається великою та важливою, тому здавна предки дотримувалися всіх настанов.
Про те, що категорично не можна робити, читайте далі у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, матеріал РБК-Україна про перехід на новий церковний календар.
На Покрову існує дві найбільші заборони. Перша - це заборона на смуток. Є навіть повір'я, що якщо в цей день ви будете сумувати, то таким самим для вас буде весь наступний рік.
А от хороший настрій, відчуття радості та щастя навпаки є дуже хорошими для свята 14 жовтня. Чим веселіше ви проведете свято, тим щасливішим будете.
Друга важлива заборона - це гостинність, а точніша відмова в цьому. Якщо до вас прийшли гості, накрийте пишний стіл і проведіть з ними час. Чим пишніший стіл - тим більше статків у вас буде наступного року.
Крім того, 14 жовтня забороняється:
З 1 вересня 2023 року в Україні почав діяти новий церковний календар, а саме Новоюліанський. Відповідно до нього майже всі великі церковні свята змінять свої дати.
Новоюліанський календар "відмотує" всі дати на 13 днів назад. Тепер дати важливих церковних свят такі:
Раніше ми розповідали, коли відзначати церковні свята за новим календарем у жовтні.
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