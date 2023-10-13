Покрова 2023: які заборони не можна порушувати, щоб не накликати біду

Що заборонено робити на Покрову

На Покрову існує дві найбільші заборони. Перша - це заборона на смуток. Є навіть повір'я, що якщо в цей день ви будете сумувати, то таким самим для вас буде весь наступний рік.

А от хороший настрій, відчуття радості та щастя навпаки є дуже хорошими для свята 14 жовтня. Чим веселіше ви проведете свято, тим щасливішим будете.

Друга важлива заборона - це гостинність, а точніша відмова в цьому. Якщо до вас прийшли гості, накрийте пишний стіл і проведіть з ними час. Чим пишніший стіл - тим більше статків у вас буде наступного року.

Крім того, 14 жовтня забороняється:

важко працювати, займатися господарством, прибиранням, пранням, приготуванням складних страв

займатися ремонтом, будівництвом

лаятись, матюкатися

зловживати спиртним

позичати чи просити у борг

стригти волосся, нігті, бороду, а також митися - зробіть це напередодні

Як змінилася дата святкування Покрови

З 1 вересня 2023 року в Україні почав діяти новий церковний календар, а саме Новоюліанський. Відповідно до нього майже всі великі церковні свята змінять свої дати.

Новоюліанський календар "відмотує" всі дати на 13 днів назад. Тепер дати важливих церковних свят такі: