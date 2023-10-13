Покров 2023: какие запреты нельзя нарушать, чтобы не навлечь беду
14 октября украинцы могут отмечать праздник Покрова Пресвятой Богородицы по "старому" григорианскому календарю. Эта дата считается большой и важной, поэтому издавна предки соблюдали все наставления.
О том, что категорически нельзя делать читайте дальше в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, материал РБК-Украина о переходе на новый церковный календарь.
Что запрещено делать на Покров
На Покров существует два самых больших запрета. Первый - это запрет на уныние. Есть даже поверье, что если в этот день вы будете скучать, то таким же для вас будет весь следующий год.
А вот хорошее настроение, ощущение радости и счастья наоборот очень хороши для праздника 14 октября. Чем веселее вы проведете праздник, тем счастливее будете.
Второй важный запрет - это гостеприимство, а точнее отказ в этом. Если к вам пришли гости, накройте пышный стол и проведите с ними время. Чем пышнее стол - тем больше денег у вас будет в следующем году.
Кроме того, 14 октября запрещается:
- тяжело работать, заниматься хозяйством, уборкой, стиркой, приготовлением сложных блюд
- заниматься ремонтом, строительством
- ругаться, материться
- злоупотреблять спиртным
- одалживать или просить взаймы
- стричь волосы, ногти, бороду, а также мыться - сделайте это накануне
Как изменилась дата празднования Покрова
С 1 сентября 2023 года в Украине начал действовать новый церковный календарь, а именно Новоюлианский. Согласно ему почти все великие церковные праздники изменят свои даты.
Новоюлианский календарь "отматывает" все даты на 13 дней назад. Теперь дать важным церковным праздникам следующие:
- Рождество Пресвятой Богородицы - 8 сентября (вместо 21 сентября)
- Воздвижение Честного Креста Господня - 14 сентября (вместо 27 сентября)
- Покров Пресвятой Богородицы - 1 октября (вместо 14 октября)
- Введение в Храм Пресвятой Богородицы - 21 ноября (вместо 4 декабря)
- Андрея Первозванного - 30 ноября (вместо 13 декабря)
- День святого Николая - 6 декабря (вместо 19 декабря)
- Рождество - 25 декабря (вместо 7 января)
- Собор Пресвятой Богородицы - 26 декабря (вместо 8 января)
- День преподобной Мелании (Щедрый вечер, Маланки) - 31 декабря (вместо 13 января)
- Святого Василия Великого - 1 января (вместо 14 января)
- Крещение Господне - 6 января (вместо 19 января)
- Сретение Господне - 2 февраля (вместо 15 февраля)
- Благовещение Девы Марии - 25 марта (вместо 7 апреля)
- Рождество Иоанна Крестителя (Иоанна Купала) - 24 июня (вместо 7 июля)
- Святых апостолов Петра и Павла - 29 июня (вместо 12 июля)
- День Ильи Пророка - 20 июля (вместо 2 августа)
- Вынос честных деревьев Животворческого Креста Господня (Маковея, Медовый Спас) - 1 августа (вместо 14 августа)
- Преображение Господне (Яблочный Спас) - 6 августа (вместо 19 августа)
- Успение Пресвятой Богородицы - 15 августа (вместо 28 августа)
- Усекновение председателя Иоанна Предтечи - 29 августа (вместо 11 сентября)
Раньше мы рассказывали, когда отмечать церковные праздники по новому календарю в октябре.
Сообщалось также о том, что мошенники разгоняют фейк об онлайн-услугах ПЦУ.