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Покров 2023: какие запреты нельзя нарушать, чтобы не навлечь беду

Украина, Пятница 13 октября 2023 19:43
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Покров 2023: какие запреты нельзя нарушать, чтобы не навлечь беду Покров Пресвятой Богородицы 2023 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

14 октября украинцы могут отмечать праздник Покрова Пресвятой Богородицы по "старому" григорианскому календарю. Эта дата считается большой и важной, поэтому издавна предки соблюдали все наставления.

О том, что категорически нельзя делать читайте дальше в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, материал РБК-Украина о переходе на новый церковный календарь.

Что запрещено делать на Покров

На Покров существует два самых больших запрета. Первый - это запрет на уныние. Есть даже поверье, что если в этот день вы будете скучать, то таким же для вас будет весь следующий год.

А вот хорошее настроение, ощущение радости и счастья наоборот очень хороши для праздника 14 октября. Чем веселее вы проведете праздник, тем счастливее будете.

Второй важный запрет - это гостеприимство, а точнее отказ в этом. Если к вам пришли гости, накройте пышный стол и проведите с ними время. Чем пышнее стол - тем больше денег у вас будет в следующем году.

Кроме того, 14 октября запрещается:

  • тяжело работать, заниматься хозяйством, уборкой, стиркой, приготовлением сложных блюд
  • заниматься ремонтом, строительством
  • ругаться, материться
  • злоупотреблять спиртным
  • одалживать или просить взаймы
  • стричь волосы, ногти, бороду, а также мыться - сделайте это накануне

Как изменилась дата празднования Покрова

С 1 сентября 2023 года в Украине начал действовать новый церковный календарь, а именно Новоюлианский. Согласно ему почти все великие церковные праздники изменят свои даты.

Новоюлианский календарь "отматывает" все даты на 13 дней назад. Теперь дать важным церковным праздникам следующие:

  • Рождество Пресвятой Богородицы - 8 сентября (вместо 21 сентября)
  • Воздвижение Честного Креста Господня - 14 сентября (вместо 27 сентября)
  • Покров Пресвятой Богородицы - 1 октября (вместо 14 октября)
  • Введение в Храм Пресвятой Богородицы - 21 ноября (вместо 4 декабря)
  • Андрея Первозванного - 30 ноября (вместо 13 декабря)
  • День святого Николая - 6 декабря (вместо 19 декабря)
  • Рождество - 25 декабря (вместо 7 января)
  • Собор Пресвятой Богородицы - 26 декабря (вместо 8 января)
  • День преподобной Мелании (Щедрый вечер, Маланки) - 31 декабря (вместо 13 января)
  • Святого Василия Великого - 1 января (вместо 14 января)
  • Крещение Господне - 6 января (вместо 19 января)
  • Сретение Господне - 2 февраля (вместо 15 февраля)
  • Благовещение Девы Марии - 25 марта (вместо 7 апреля)
  • Рождество Иоанна Крестителя (Иоанна Купала) - 24 июня (вместо 7 июля)
  • Святых апостолов Петра и Павла - 29 июня (вместо 12 июля)
  • День Ильи Пророка - 20 июля (вместо 2 августа)
  • Вынос честных деревьев Животворческого Креста Господня (Маковея, Медовый Спас) - 1 августа (вместо 14 августа)
  • Преображение Господне (Яблочный Спас) - 6 августа (вместо 19 августа)
  • Успение Пресвятой Богородицы - 15 августа (вместо 28 августа)
  • Усекновение председателя Иоанна Предтечи - 29 августа (вместо 11 сентября)

Раньше мы рассказывали, когда отмечать церковные праздники по новому календарю в октябре.

Сообщалось также о том, что мошенники разгоняют фейк об онлайн-услугах ПЦУ.

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