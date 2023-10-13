Покрова 2023: які заборони не можна порушувати, щоб не накликати біду
14 жовтня українці можуть відзначати свято Покрови Пресвятої Богородиці за "старим" григоріанським календарем. Ця дата вважається великою та важливою, тому здавна предки дотримувалися всіх настанов.
Про те, що категорично не можна робити, читайте далі у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, матеріал РБК-Україна про перехід на новий церковний календар.
Що заборонено робити на Покрову
На Покрову існує дві найбільші заборони. Перша - це заборона на смуток. Є навіть повір'я, що якщо в цей день ви будете сумувати, то таким самим для вас буде весь наступний рік.
А от хороший настрій, відчуття радості та щастя навпаки є дуже хорошими для свята 14 жовтня. Чим веселіше ви проведете свято, тим щасливішим будете.
Друга важлива заборона - це гостинність, а точніша відмова в цьому. Якщо до вас прийшли гості, накрийте пишний стіл і проведіть з ними час. Чим пишніший стіл - тим більше статків у вас буде наступного року.
Крім того, 14 жовтня забороняється:
- важко працювати, займатися господарством, прибиранням, пранням, приготуванням складних страв
- займатися ремонтом, будівництвом
- лаятись, матюкатися
- зловживати спиртним
- позичати чи просити у борг
- стригти волосся, нігті, бороду, а також митися - зробіть це напередодні
Як змінилася дата святкування Покрови
З 1 вересня 2023 року в Україні почав діяти новий церковний календар, а саме Новоюліанський. Відповідно до нього майже всі великі церковні свята змінять свої дати.
Новоюліанський календар "відмотує" всі дати на 13 днів назад. Тепер дати важливих церковних свят такі:
- Різдво Пресвятої Богородиці - 8 вересня (замість 21 вересня)
- Воздвиження Чесного Хреста Господнього - 14 вересня (замість 27 вересня)
- Покров Пресвятої Богородиці - 1 жовтня (замість 14 жовтня)
- Введення до Храму Пресвятої Богородиці - 21 листопада (замість 4 грудня)
- Андрія Первозванного - 30 листопада (замість 13 грудня)
- День святого Миколая - 6 грудня (замість 19 грудня)
- Різдво - 25 грудня (замість 7 січня)
- Собор Пресвятої Богородиці - 26 грудня (замість 8 січня)
- День преподобної Меланії (Щедрий вечір, Маланки) - 31 грудня (замість 13 січня)
- Святого Василя Великого - 1 січня (замість 14 січня)
- Хрещення Господнє - 6 січня (замість 19 січня)
- Стрітення Господнє - 2 лютого (замість 15 лютого)
- Благовіщення Діви Марії - 25 березня (замість 7 квітня)
- Різдво Іоанна Хрестителя (Івана Купала) - 24 червня (замість 7 липня)
- Святих апостолів Петра та Павла - 29 червня (замість 12 липня)
- День Іллі Пророка - 20 липня (замість 2 серпня)
- Винесення чесних дерев Животворчого Хреста Господнього (Маковея, Медовий Спас) - 1 серпня (замість 14 серпня)
- Преображення Господнє (Яблучний Спас) - 6 серпня (замість 19 серпня)
- Успіння Пресвятої Богородиці - 15 серпня (замість 28 серпня)
- Усікновення голови Іоанна Предтечі - 29 серпня (замість 11 вересня)
Раніше ми розповідали, коли відзначати церковні свята за новим календарем у жовтні.
Повідомляли також про те, що шахраї розганяють фейк про онлайн-послуги ПЦУ.